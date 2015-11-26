Владельцы разрушенных взрывом квартир получат жилье за счет резервного фонда Приморья

Резервный фонд администрации Приморского края по ликвидации ЧС увеличен на 350 млн рублей. Часть этих денег пойдет на покупку нового жилья семьям, оставшимся без квартир в Новонежино из-за взрыва, сообщает ИА PrimaMedia.
Первый вице-губернатор Вера Щербина на заседании Заксобрания сообщила не только о ситуации с деньгами от продажи "Хаяттов", но и об увеличении резервного фонда края.
"Сейчас решается вопрос о выдаче сертификатов людям в поселке Новонежино Шкотовского района, которым негде жить", – отметила Щербина.
Точную сумму она не стала называть.
Взрыв в пятиэтажке на улице Авиаторов, 23 произошел ночью 15 октября. Погибла 44-летняя женщина — соседка семьи, в которой был неисправный бойлер. Продолжается расследование возбужденного в связи с этим уголовного дела.
Пять квартир признаны непригодными для проживания, поэтому их владельцы получат новое жилье по сертификатам.