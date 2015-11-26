Владельцы разрушенных взрывом квартир получат жилье за счет резервного фонда Приморья

ЧП в поселке Новонежино произошло 15 октября этого года
#Обрушение дома в Приморье
Общество 13:01
Пятиэтажный дом на улице Авиаторов, 23 после частичного обрушения. Фото: предоставлено редакции администрацией Шкотовского района
Предыстория: 
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Резервный фонд администрации Приморского края по ликвидации ЧС увеличен на 350 млн рублей. Часть этих денег пойдет на покупку нового жилья семьям, оставшимся без квартир в Новонежино из-за взрыва, сообщает ИА PrimaMedia. 

Первый вице-губернатор Вера Щербина на заседании Заксобрания сообщила не только о ситуации с деньгами от продажи "Хаяттов", но и об увеличении резервного фонда края. 

"Сейчас решается вопрос о выдаче сертификатов людям в поселке Новонежино Шкотовского района, которым негде жить", – отметила Щербина.

Точную сумму она не стала называть. 

Взрыв в пятиэтажке на улице Авиаторов, 23 произошел ночью 15 октября. Погибла 44-летняя женщина — соседка семьи, в которой был неисправный бойлер. Продолжается расследование возбужденного в связи с этим уголовного дела.    

Пять квартир признаны непригодными для проживания, поэтому их владельцы получат новое жилье по сертификатам. 

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