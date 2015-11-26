На похороны в Приморье летит дочь погибшей при обрушении женщины — подробности

В Новонежино простятся с многодетной матерью, там же решается судьба аварийного дома (ФОТО)

Дом в Новонежино после частичного обрушения. Фото: предоставлено администрацией Шкотовского района

В четверг во Владивосток прилетит взрослая дочь Елены Анатольевны, погибшей ночью 15 октября в Новонежино при взрыве и частичном обрушении пятиэтажки. Жители дома рассказали корр. ИА PrimaMedia о семье женщины, предстоящих похоронах и о том, как мгновенно покидали ночью свои квартиры.

"Это случилось не в три часа ночи, как все пишут, а в 2.22. Я живу в смежной квартире с той, где произошёл взрыв, в четвертом подъезде, а взрыв был в третьем. Проснулась от хлопка, всю кровать сразу засыпало штукатуркой. Мы с мужем сразу собрались и спустились вниз — в 2.27 уже были на улице", — вспоминает детали председатель женсовета Шкотовского района Наталья Шулёва.

По её словам, паники не было — только маленькие дети кричали в первом подъезде, но их тоже быстро вынесли на улицу. Чуть позже выяснилось, что есть одна жертва ночного ЧП в Приморье — 44-летняя многодетная мать Елена Анатольевна из 41-ой квартиры в третьем подъезде. Взрыв — как предполагает следствие, водонагревателя — раздался в соседней, 42-ой квартире.

"Люди, конечно, не верят, что всё — из-за неисправного бойлера. Крутят пальцем у виска. Но, если бы мне в МЧС и Следственном комитете не показали видео — как бывает еще страшнее, чем у нас тут произошло — я бы тоже не поверила. Но хозяйка 42-ой квартиры жаловалась соседям, что у неё закипал этот титан две недели назад, и они ей говорили "Прими меры"... А теперь Елена погибла. Её не стеной завалило — она как лежала на кровати, взрыв произошел, и ей в голову прилетел кусок трубы. Она умерла мгновенно. Сыновья 10 и 17 лет были в другой комнате. А дочь уже взрослая, живёт с мужем-военным в Саратове и в четверг утром прилетит из Москвы на похороны", — продолжила Наталья Шулёва.

В квартире с неисправным бойлером ночью были только двое детей, мать работала в ночную смену. Следователи уже допросили её, но пока не выделяют как фигуранта уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Расследование продолжается.



Единственной жертвой стала 44-летняя женщина, мать троих детей. Фото: предоставлено администрацией Шкотовского района

В тоже время на месте частичного обрушения панельной пятиэтажки продолжают работу местные власти, сотрудники полиции и МЧС, комиссия по чрезвычайным ситуациям. Эксперты из пожарной лаборатории в Хабаровске привезли мобильный модернизированный диагностический комплекс: с его помощью проверяют стены и перекрытия в аварийных подъездах. На основе данных измерительных приборов эксперты оценят состояние несущих конструкций и степень их повреждения, а затем дадут рекомендации властям. Также своё заключение сделает "Приморгражданпроект". Окончательное решение о том, насколько пригодны квартиры для дальнейшего проживания, примет комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Пятиэтажный дом на улице Авиаторов, 23 состоит из шести подъездов, в третий и четвёртый после ЧП попасть невозможно. Вход оцеплен, а последствия обрушения передают фотографии и видео. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что между четвёртым и пятым этажами рухнули потолочная плита, стена и лестничный пролёт.

Дом в Новонежино после частичного обрушения. Фото: предоставлено администрацией Шкотовского района Дом в Новонежино после частичного обрушения. Фото: предоставлено администрацией Шкотовского района Дом в Новонежино после частичного обрушения. Фото: предоставлено администрацией Шкотовского района 1 / 3

Жильцы дома рассказали корр. ИА PrimaMedia о том, что 44-летняя Елена Анатольевна незадолго до трагедии вернулась из Кореи, где работала год. Сделала ремонт в квартире и искала работу уже в Приморье. А пока была на заработках, младший сын, Игнат, жил у своей старшей сестры, Ирины. Она же теперь насовсем заберёт его к себе в Саратов — после похорон матери в субботу, 19 октября, на родине в Новонежино.

— Сотрудники отдела опеки уже связались с Ириной и обговорили, какие нужны документы, чтобы она могла забрать мальчика с собой, — рассказала первый заместитель главы районной администрации Тамара Шестопалова. — Поэтому пока нет никаких проблем с этой семьёй. Сейчас более сложный вопрос — где будут жить люди из двух подъездов, которые в аварийном состоянии. Они пока по соседям, родственникам и в спальном корпусе школы-интерната в Смоляниново. Так как я курирую социальную сферу, то дала поручение уточнить список детей из этого дома на Авиаторов и какая нужна помощь. В той квартире, где произошел взрыв, никто не погиб. Только девочка-девятиклассница немножко повредила мягкие ткани бедра, но она от госпитализации отказалась — с ней работали психологи. И вообще, хочу сказать, все структуры отработали очень быстро.

Главе Шкотовского района Виктору Михайлову пришлось срочно прервать отпуск — сразу после случившегося он примчался ночью в Новонежино, контролировал ситуацию и встречал губернатора. Несмотря на суету, отвечал на звонки журналистов — правда, больше не хочет этого делать. Говорит, журналисты приписали ему слова о том, что в Новонежино взорвался снаряд, но это не так.

Сейчас стоит задача в четверг, 17 октября, выплатить жильцам аварийных подъездов компенсации по 10, 50 и 100 тысяч рублей, в зависимости от повреждений в квартирах.

— Деньги будем выплачивать из местного бюджета, а потом – просить губернатора компенсировать. Решение уже принято, сверяем окончательно списки, и утром эти деньги выдадим. И еще предварительно решили, что будут выданы четыре жилищных сертификата. А пока что тщательно сверяем списки, потому что есть такие ситуации, когда собственник квартиры в Москве, а живёт арендатор, — поделился глава района.

Он подчеркнул также в беседе с корр. редакции, что ни один человек из пострадавшей пятиэтажки не остался без внимания. Кого не забрали к себе родственники и знакомые, тех организованно увезли на автобусе в Смоляниново, в школу-интернат.

— У них там чистые постели, их накормили-напоили. Всё нормально, люди довольны — ни одной жалобы не было. Шесть человек, которым некуда деваться, увезли в Смоляниново во вторник, а в среду к ним присоединилась ещё одна женщина. Если понадобится, там можно и 100 человек разместить, есть свободные места. А в Новонежино всю ночь работали специалисты, обследовали и укрепляли дом, чтобы не развалился. В среду работы продолжились, пригнали кран. Верхние квартиры, конечно, полностью разрушены, их надо разобрать и потом строить заново, — отметил Виктор Михайлов.

Тем не менее, окончательное решение по судьбе дома примет КЧС из представителей власти и специалистов.

Наталья Шулёва провела следующую после ЧП ночь в другой квартире, в одном из уцелевших подъездов. На вопрос, как ей спалось там, ответила: "Жутко, конечно. Боялись даже малейшего стука. Хотя у нас спасатели и полиция всю ночь дежурили, и всё было оцеплено".



Дом в Новонежино после частичного обрушения. Фото: предоставлено администрацией Шкотовского района

В этом доме, добавила общественница, она живет с момента его постройки в начале 1970-х годов. Он не был аварийным и в капремонте не нуждался. Крышу отремонтировали в 2013 году.

— Хороший, нормальный дом. Незаконной перепланировки тоже не было — это неправда. Порохом и дымом не пахло, и открытого огня не было, — собеседница то и дело в разговоре вспоминает ночной кошмар 15 октября.

Ещё один местный житель, глава Новонежинского сельского поселения Илья Зызин, попросил: "Давайте, без комментариев с моей стороны. Это — моё родное поселение. И я не готов общаться, пока идут следственные действия".

В Шкотовской центральной районной больнице сейчас находится только один человек из переживших обрушение — слепой мужчина-инвалид без ноги, который уже давно передвигается на коляске. По словам главного врача ЦРБ Михаила Молдованова, маломобильного пациента перевезли из пункта временного размещения в терапевтическое отделение, учитывая, что там ему будет комфортнее, под постоянным присмотром медиков.

— Многим понадобилась эмоциональная, психологическая поддержка, и мы находились в Новонежино вместе со спасателями. Были и те, у кого в стрессовой ситуации поднялось давление. Люди в три часа ночи оказались на улице и, кроме того, эвакуация была быстрой, — отметил главврач.

Девочке из квартиры, в которой взорвался водонагреватель, потребовалась минимальная помощь — у школьницы из видимых повреждений оказались только синяки и ссадины.