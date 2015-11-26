Во Владивостоке работает горячая линия по вопросам безналичной оплаты проезда в автобусах

Теперь горожане могут пожаловаться на отсутствие терминала или его нерабочее состояние по номеру 236-32-52
Общество 12:22
Телефон. Фото: ИА PrimaMedia

Горячая линия по вопросу работы терминалов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте заработала во Владивостоке. В случае если пассажиру не предоставлена возможность рассчитаться за проезд картой (например, терминал отсутствует или не работает), об этом следует сообщить по номеру 236-32-52, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Диспетчер обязан выслушать пассажира и проинформировать о звонке специалистов управления транспорта, которые должны выехать на место и выяснить, почему терминал не работает или отсутствует. Если факт подтвердится, на автотранспортное предприятие может быть наложен штраф в размере 8 тысяч рублей.

Также по вопросам работы общественного транспорта можно сообщать в городское управление транспорта по тел. 2614-334.

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Тэги: общественный транспорт горячая телефонная линия

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