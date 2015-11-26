Почему молодой парень решил связать свою жизнь с производством цемента – в материале ИА PrimaMedia

Антон Сысоев: Моя работа – это продолжение семейного дела. Фото: Ирина Коновалова

"Востокцемент" — это промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе с применением новейших технологий и руководствуясь принципом производственной эффективности.

"Спасскцемент", где трудится наш герой, входит в состав холдинга "Востокцемент". "Спасскцемент" имеет мощность 2 330 тысяч тонн цемента в год. Цементный завод сухого способа производства – одно из старейших предприятий Приморского края. Он был основан в 1907 году. Продукция завода – это цемент различных марок. Также завод отгружает товарный бетон и щебень. Для Спасска-Дальнего завод является градообразующим предприятием. Здесь трудится около 2-х тысяч человек. 12% жителей Спасска-Дальнего имеют прямое отношение к предприятию — либо трудоустроены сами, либо на заводе работают их родные. Многие из сотрудников являются выходцами из семей цементников и продолжают трудовые династии.

Так по стопам своих родных пошел заместитель управляющего по производству и модернизации завода "Спасскцемент" Антон Николаевич Сысоев. Почему Антон уехал из своего родного региона, какие перспективы он нашел на Дальнем Востоке и с какими сложностями на производстве встречается молодой специалист – в медиа-проекте "Человек труда".



Заместитель управляющего по производству и модернизации завода "Спасскцемент" Антон Николаевич Сысоев. Фото: Ирина Коновалова

Антон Сысоев родился и вырос в небольшом поселке Еврейской автономной области -Теплоозерске. Жизнь семьи Сысоевых неразрывно связана с производством: на градообразующем предприятии – Теплоозёрском цементном заводе – в разное время трудились мама, отец и старшие братья Антона. Поэтому, когда нужно было определяться с выбором будущей профессии и вуза, судьба нашего героя была предрешена – на семейном совете решили, что Антон будет поступать в Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова. Так, наш собеседник пошел по стопам своих родных и поступил на кафедру цемента и композиционных материалов.

— В этом университете ранее учились мои старшие братья, которые тоже сейчас работают на предприятиях "Востокцемента". В Белгороде я отучился пять лет, а потом выбирал, на какой цементный завод лучше всего устроиться. Несмотря на то, что Россия – страна большая, производство везде примерно одинаковые, — рассказывает Антон Сысоев.

В итоге молодой специалист решил вернуться в свой родной поселок Теплоозерск, но проработал там недолго. По словам собеседника, ему захотелось работать на более новом и крупном предприятии. Так выбор Антона пал на цементный завод, расположенный в приморском Спасске-Дальнем – "Спасскцемент".

И вот уже 11 лет Антон Сысоев трудится на "Спасскцементе". Сейчас он работает заместителем управляющего по производству и модернизации. В подчинении Антона Николаевича находится обжиго-сырьевой цех, цех помола цемента, угольный цех и цех по производству непрофильной продукции. Его главной задачей является организация выпуска продукции в рамках данных цехов. Второе не менее важное направление, которым занимается Антон Сысоев, — это модернизация и инновация на заводе.

— Нравится, что это работа связана с людьми и мощным оборудованием. Я – технарь, в школе мне легко давались физика, химия, геометрия, математика. Производство натуральной продукции, которую можно потрогать, — это мое. Кроме того, моя работа – это продолжение семейного дела, а для меня является важным соблюдать семейные традиции, — отмечает Антон Николаевич.

Наш герой не скрывает, что на производстве бывают всякое и от поломок и аварий никто не застрахован.

— Есть моменты, которые не являются поводом для гордости, но из каждого такого момента можно извлечь урок, — подчёркивает наш собеседник.

У Антона Сысоева в подчинении порядка 330 человек – это рабочие, энергетики, механики, технологи.

— Среди сотрудников – как представители старшего опытного поколения, которые давно работают и многое знают, так и представители молодого поколения (к ним отношусь и я), которые активно учатся и развиваются. В коллективе всегда можно найти поддержку, получить информацию и рассчитывать помощь, — рассказывает герой.

Свою дальнейшую жизнь и карьеру Антон Сысоев связывает со "Спасскцементом". К слову, и со своей будущей супругой молодой специалист познакомился на заводе.

— Дочери 7 лет, сыну 2,5 года. Пойдут они по моим стопам, продолжат трудовую династию или нет – сейчас сказать сложно. Хотелось бы, но, если ребенок захочет стать врачом, филологом или переводчиком, конечно, я не буду настаивать на профессии технолога, — рассуждает Антон Сысоев. — Не надо стремиться только к материальному, цифрам или отчетам. Важно, чтобы твоя работа приносила тебе удовольствие, она не должна быть в тягость. И для меня это не мечта, а реальность".



Антон Сысоев. Фото: Ирина Коновалова

Проект "Человек труда"создан по инициативе Союза журналистов России, проводится при поддержке губернатора Приморского края. Стратегический партнер проекта — Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Партнеры – ПАО "ВМТП", ООО "Приморскуголь", ООО "Русская Рыбопромышленная Компания", Slavda Group. Сайт проекта http://человектруда.рф/.