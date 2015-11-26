Владимир Путин: Дети-инвалиды из ДФО смогут добираться к местам лечения на самолёте

Сейчас ФСС оплачивает преимущественно дорогу на поезде, а ехать порой приходится целую неделю

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба президента

По итогам встречи с общественниками Дальнего Востока Владимир Путин утвердил ряд поручений, одно из которых – разработка льгот на перелёты детей-инвалидов в европейскую часть России для лечения и реабилитации. Правительство предложит своё решение давно назревшей проблемы до 1 февраля 2020 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Дети-инвалиды с Дальнего Востока ездят лечиться в европейскую часть России за счёт средств Фонда социального страхования. Согласно федеральному закону, добираться туда они должны на железнодорожном транспорте – льготные билеты на самолёт они могут приобрести только в том случае, если их стоимость не превышает стоимость билетов на поезд или если железнодорожное сообщение отсутствует вовсе. Однако для детей-инвалидов и их родителей семидневная поездка на поезде – настоящее испытание.

На встрече президента с общественниками ДФО 6 сентября 2019 года во Владивостоке эту тему поднял председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. Он предложил президенту включить детей-инвалидов в программу субсидированных перёлетов, и Путин тогда пообещал помочь детям. Теперь, в конце октября, на президентском сайте опубликован перечень поручений по итогам встречи. В том числе, глава государства обязал правительство РФ рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в ДФО. Доклад правительства будет готов не позднее 15 ноября.

Постановление прокомментировал директор приморской некоммерческой организации "Благое дело" Геннадий Антропов.

С полным списком поручений президента можно ознакомиться на сайте Кремля.