Владимир Путин: Дети-инвалиды из ДФО смогут добираться к местам лечения на самолёте

По итогам встречи с общественниками Дальнего Востока Владимир Путин утвердил ряд поручений, одно из которых – разработка льгот на перелёты детей-инвалидов в европейскую часть России для лечения и реабилитации. Правительство предложит своё решение давно назревшей проблемы до 1 февраля 2020 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Дети-инвалиды с Дальнего Востока ездят лечиться в европейскую часть России за счёт средств Фонда социального страхования. Согласно федеральному закону, добираться туда они должны на железнодорожном транспорте – льготные билеты на самолёт они могут приобрести только в том случае, если их стоимость не превышает стоимость билетов на поезд или если железнодорожное сообщение отсутствует вовсе. Однако для детей-инвалидов и их родителей семидневная поездка на поезде – настоящее испытание.
На встрече президента с общественниками ДФО 6 сентября 2019 года во Владивостоке эту тему поднял председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. Он предложил президенту включить детей-инвалидов в программу субсидированных перёлетов, и Путин тогда пообещал помочь детям. Теперь, в конце октября, на президентском сайте опубликован перечень поручений по итогам встречи. В том числе, глава государства обязал правительство РФ рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в ДФО. Доклад правительства будет готов не позднее 15 ноября.
Постановление прокомментировал директор приморской некоммерческой организации "Благое дело" Геннадий Антропов.
С полным списком поручений президента можно ознакомиться на сайте Кремля.
Руководитель организации содействия реабилитации и адаптации инвалидов "Благое дело"
Автор фото: РИА PrimaMedia
У моей дочери диабет. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с перелётами в западную часть страны на лечение и реабилитацию, за билеты приходится бороться. В приоритете железнодорожный транспорт, однако мне не понятно, как именно высчитывается разница в стоимости билетов. Я связывался с Фондом социального страхования, где мне объяснили, что значение имеет даже полка: нижняя или верхняя. Моему ребёнку нельзя ехать поездом, потому что нам нужно соблюдать санитарный режим и придерживаться определённого плана питания. Если у ребёнка безглютеновая диета, как можно несколько дней ехать поездом? Если закупать билеты заблаговременно, а не в сезон, они вполне выходят дешевле железнодорожного транспорта. Поезда удобны не для всех, для детей-инвалидов и их родителей это большая нагрузка, особенно если у ребёнка, скажем, ментальные отклонения или диабет. Семь суток ребёнка-инвалида мучить в поезде – это же кошмар. Поручение президента – это однозначно продвижение в лучшую сторону, эта проблема давно зрела. Здорово, что на это наконец обратили внимание. Сейчас осталось дождаться исполнения постановления, потому что иногда они выпускаются, но трансформируются и выполняются потом не так, как ожидалось.