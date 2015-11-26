По поручению президента: во Владивостоке появится комплекс для экстремальных видов спорта

Помимо этого планируется создание площадок на территории всего Дальневосточного федерального округа
#ПорученияПутина
Общество 22:04
Скейтеры. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia
Предыстория: 
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Ещё одним результатом сентябрьской встречи президента РФ Владимира Путина с общественностью стало поручение создать во Владивостоке спорткомплекс для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. Он должен соответствовать международным стандартам. Также экстрим-площадки должны появиться и в других крупных городах ДФО, сообщает ИА PrimaMedia.  

Ответственными за реализацию проектов по строительству современного комплекса для экстремальных видов спорта во Владивостоке и площадок на территории ДФО являются министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Минспорта. Соответствующие проекты и предложения должны быть сформулированы и представлены до 15 декабря 2019 года. 

Началось всё с инициативы президента Федерации экстремальных видов спорта Приморского края Дениса Горбунова, о которой он рассказал президенту в рамках ВЭФ в сентябре 2019 года. "На данный момент не создано в регионе ни одной такой площадки, которая соответствует международному уровню, стандартам, и наши сильные спортсмены, которых мы вырастили, вынуждены уезжать за рубеж. Либо, в лучшем случае, в центральную часть России", — обратился Горбунов к главе государства.

Встреча президента с жителями ДФО 6 сентября

Встреча президента с жителями ДФО 6 сентября. Фото: kremlin.ru

Веским доводом для создания комплекса является подготовка к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, так как Владивосток может послужить отличной адаптационной базой для российских спортсменов. Скейтбординг и ВМХ впервые будут представлены в Токио в рамках олимпийской программы.    

Первые результаты не заставили себя ждать. Практически сразу после встречи с президентом начал чувствоваться положительный эффект. Так, в городе Арсеньеве в середине октября начала функционировать площадка для скейтбординга и ВМХ.

— Пока что сложно сказать, сколько площадок будет всего, но уже после встречи с президентом ряд городов, в том числе и приморских, таких как Находка, Уссурийск и Артем ведут разработку проектов площадок. Также работа ведется в Комсомольске-на-Амуре и в Благовещенске: речь идет о подборе и подготовке мест для строительства. Площадки будут абсолютно разные. Зависеть это будет от опыта, уровня и запросов спортсменов, а не просто для отчета, — отметил Горбунов в беседе с корр. ИА PrimaMedia сегодня, 30 октября. К слову, Денис сам является сноубордистом.  

Что касается столицы Владивостока, то задача здесь более масштабная: современный спортивный комплекс для экстремальных видов спорта, который сможет отвечать всем международным стандартам, абсолютная новинка для Дальнего Востока, и нечастое явление для всей страны. На данном этапе, по словам собеседника, комплекс представляется как большое крытое помещение с бетонным покрытием. Скорее всего, его посещение будет платным, так как обслуживание подобных площадок требует затрат на работу персонала — инструкторов, администраторов, охраны, а также на техническое поддержание объекта, клининг и прочее.

Безусловно, предстоит много работы. Федерация экстремальных видов спорта ведет переговоры властями разного уровня, в том числе с руководством Приморского края. Что касается денег, то их привлечение планируется не только из федерального бюджета — возможно и софинансирование со стороны партнеров. Всё это сейчас находится в процессе активного обсуждения. Задача – подготовиться к 15 декабря.   

— Будем идти вперед, стараться. Многое уже сделано за последние годы, путь был непростой, но результат есть, повлияли не только на Владивосток, но и весь Дальневосточный федеральный округ. Мы этому очень рады! — сказал Горбунов в конце беседы.   

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