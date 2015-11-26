Путин поручил вывести иностранный турпоток в Приморье из "серой" зоны

Участники рынка предлагают уделить особое внимание тургруппам из Китая, работа с которыми построена на "откатах" и возврате денег в КНР

Путин поручил вернуть в Приморье иностранный турпоток из "серой" зоны. Фото: ИА PrimaMedia

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с администрацией Приморского края подготовить и представить до 1 декабря текущего года предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма. К этому же сроку должен быть проработан механизм налогообложения организаций, оказывающих туристские услуги иностранным туристам, который помешает им уклоняться от уплаты налогов. Как рассказывают ИА PrimaMedia участники рынка, основной объем проблем в туристической отрасли Приморья связан с тургруппами из Китая, пребывание которых в РФ имеет свою "специфику".

Перечень поручений дан по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября 2019 года на острове Русский, на полях Пятого Восточного экономического форума.

Напомним, что с проблемой организации туристического потока к Владимиру Путину тогда обратился Константин Пригодский, председатель клуба предпринимателей Приморского края "Примбиз":

"…туристические партнёры наши, в том числе гиды, возят туристические группы по весьма странным маршрутам, с которых они получают проценты от продаж и на которых заранее проработаны возможности дополнительного финансирования гидами или кем-то. Это большое количество аффилированных компаний в Приморском крае… Зачастую весь путь туриста – от проживания и питания до культурно-развлекательной программы – проходит исключительно по такого рода маршрутам, что является, в его понимании, недопустимым. Из-за этой недобросовестной конкуренции большое количество предпринимателей не могут в полной мере реализовать потенциал своих туристических проектов", — рассказал Пригодский.

Тогда Путин поддержал идею навести порядок на туристическом рынке Приморья, подчеркнув, что "нужно легализовать деятельность подобного рода или где-то её пресечь, наоборот, чтобы вывести из тени всё, что должно работать на самом деле легально и публично".

В частных беседах с корр. ИА PrimaMedia представители туристической сферы в Приморском крае неоднократно подтверждали такие проблемы именно с туристами из Китая.

"Есть большая разница между туристами из Китая и той же Южной Кореи, — рассказывает один из предпринимателей. – Корейцы активно ездят самостоятельно, в частном порядке, очень много молодежи. Они ориентируются на отзывы других туристов из Кореи, соцсети своих знаменитостей, которые побывали во Владивостоке. Да вы их и сами часто можете увидеть в центре города с чемоданами на колесиках и уткнувшихся в свои смартфоны. Китайцы же в основной массе – профсоюзные тургруппы и группы небогатых туристов. Их маршруты традиционно построены так, чтобы значительная часть денег возвращалась обратно в Китай через аффилированные с китайскими "бизнесменами" точки обслуживания туристов. Наиболее ярко это видно по организации питания, покупкам продуктов питания и сувениров в "нужных" магазинах".

По словам собеседника агентства, во Владивостоке есть места, где гидам платят до 50-60% "процентов" от стоимости покупок. Есть вообще заведения, куда просто так желающему с улицы не зайти. Они полностью предназначены для отоваривания тургрупп из Китая.

При этом другие специализированные магазины во Владивостоке принципиально не платят проценты гидам и активно выступают за наведение порядка на туристическом рынке. И таких предприятий, которые хотят работать по более прозрачным правилам, в сфере туризма достаточно много.

"Понятно, что для больших "откатов" нужно иметь либо очень завышенные цены или поддельную продукцию по бросовой себестоимости. Хотя сейчас историй с поддельными "советскими/российскими" биноклями, янтарем и золотом стало гораздо меньше. С этим, более-менее, навели порядок. Но жители Владивостока наверняка встречались с ситуациями, когда тот же янтарь продается по одной цене для граждан России и совсем по другой, весьма завышенной, туристам из Китая", — рассказывает предприниматель.

Кстати, когда участники рынка пытаются сработать "на завышенных процентах" с группами туристов из Южной Кореи или с пассажирами лайнеров, то это нередко заканчивается скандалами. Корейцы очень хорошо ориентируются в российских ценах с помощью своих смартфонов, а с группами, прибывающими во Владивосток на круизных судах, работают обычно более ответственные фирмы и гиды, отмечает собеседник.

По его словам, предпринимаются китайцами попытки подмять под себя морские прогулки на катерах, но здесь им сложнее, так как эта сфера имеет ряд законодательных ограничений. Соответственно, пока практикуется "перепродажа" услуг по завышенным ценам. Нередки истории с "передачей" китайцам под управление "русских деревень", где группам демонстрируются русский быт, кухня и народные танцы.

"С моей точки зрения, начинать надо с запрета на работу на территории РФ китайских гидов, даже в неформальном виде. Также необходимо обеспечить обязательное сопровождение групп лицензированными российскими гидами. Ну и смотреть за программами их пребывания и условиями. Это не так сложно при желании", — считает предприниматель.

Отметим, что в Приморье действует программа подготовки гидов-переводчиков и экскурсоводов для обслуживания и сопровождения туристов. 26 октября сертификаты о присуждении квалификации получили более 50 представителей туротрасли, ориентированные на работу с корейскими путешественниками. А ранее, с февраля по март, прошли обучение гиды-переводчики для работы с японскими туристами. При этом, как отмечают участники рынка, большой проблемой сферы туристического обслуживания в Приморье остаются недобросовестная конкуренция, нелегалы и отсутствие обученных кадров, которые могут достойно представлять Приморский край перед иностранными гостями.