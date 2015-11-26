Экс-глава "Артека" высказался о поручении Путина открыть филиал "Сенежа" во Владивостоке

Алексей Каспржак отметил, что уже сейчас разрабатывает варианты образовательных программ, которые будут полезны приморцам
#ПорученияПутина
Общество 11:05
Дальневосточный федеральный университет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia
Предыстория: 
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Бывший глава "Артека" и нынешний руководитель мастерской управления "Сенеж" Алексей Каспржак прокомментировал поручение президента РФ открыть в Приморье филиал мастерской "Сенеж", на базе ДВФУ. Ранее с такой идеей к Владимиру Путину обратился преподаватель университета, первый заместитель председателя Ассоциации молодежных правительств России Михаил Кривопал, сообщает ИА PrimaMedia.

На встрече Владимира Путина с общественностью ДФО 6 сентября преподаватель Дальневосточного федерального университета на острове Русском Михаил Кривопал рассказал о работе органов молодёжного самоуправления. По его словам, приморские студенты активно участвуют в программах, которые организуют образовательные платформы в центральной России: например, мастерская управления "Сенеж" (проект организации "Россия – страна возможностей", созданной по инициативе президента). Однако из-за удалённости ДФО участвовать очно не так-то просто: как минимум потому, что летать в Москву – недешёвое удовольствие. 

Преподаватель предложил открыть приморский "Сенеж" — например, в кампусе ДВФУ на острове Русском, и заверил: для этого есть все необходимые человеческие ресурсы, а саму инициативу активно поддерживает руководство университета. Президент обещал дать поручение администрации, чтобы та подготовила предложения по созданию в Приморье филиала мастерской "Сенеж".

"Дело хорошее", – отметил Владимир Путин.

В конце октября ответственным за исполнение он назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Предложения должны быть сформулированы до 1 февраля 2020 года. Однако сами активисты уже вовсю начали работать. Президентское поручение прокомментировал экс-глава "Артека" и руководитель мастерской управления "Сенеж" Алексей Каспржак.

– Мастерская была создана на базе нашей платформы "Россия – страна возможностей" в начале этого года и уже активно развивается. Мы ценим интерес дальневосточных коллег к образовательным программам мастерской. Сейчас вместе с партнерами из Приморского края мы прорабатываем разные варианты образовательных программ, которые можно было бы запустить в регионе, – рассказал Каспржак.

Справка. Мастерская управления "Сенеж" создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО "Россия – страна возможностей". Мастерская стала центром подготовки управленцев высшего звена (в том числе, госслужащих) и институтом формирования и трансляции общественных норм (ценностей).

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  образование высшее, образование дополнительное (курсы, семинары, тренинги и т.п.), местное самоуправление, ТОС, Кривопал Михаил Юрьевич, Путин Владимир Владимирович

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