"Легализации не будет": Путин отреагировал на проблему наркотиков в Приморье

Общественники считают своевременной поддержку региона, через который активно проходят наркотрафики

"Легализации наркотиков не будет": Путин отреагировал на проблему наркотиков в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи, посвященной вопросам развития Дальнего Востока. Некоторые распоряжения в документе относятся к дополнительным мерам по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Предлагается ввести уголовную ответственность за их пропаганду и распространение в интернете, а также помочь негосударственным организациям в борьбе с наркорекламой, сообщает ИА PrimaMedia.

6 сентября на встрече с представителями общественности Дальнего Востока руководитель регионального отделения движения "Социальная Россия" Алексей Свиридов поднял проблему алкоголя и наркотиков в Приморском крае, который в 2018 году занял первое место в антирейтинге проекта "Трезвая Россия". Свиридов предложил главе государства активнее подключать общественные движения, усилить штатную численность подразделений МВД в опасных регионах и рассмотреть возможность новых методов в правоохранительной сфере.

"Дело в том, что после того как наркоконтроль перестал существовать, вся нагрузка полностью легла на МВД. Не секрет, что это национальная угроза, и мы видим, что вы очень много делаете для борьбы с этим злом. Ситуация какова? Мы своим движением проводим регулярные акции по зачистке спальных районов, где дома полностью в наркорекламе – это домены, это электронные адреса, где подростки или жители могут спокойно зайти и приобрести через СМС, чаты. И зачастую эти преступники избегают наказания, используя такие современные средства", — рассказал тогда Свиридов.

Владимир Путин отметил чрезвычайную важность этой проблемы. "Я не знаю, нужна ли киберполиция, но иметь в виду, что преступники используют изощрённые современные способы распространения, МВД, безусловно, должно", — добавил он и обещал подумать.

"Без привлечения общественных организаций, без привлечения медиков, без реабилитации эта проблема в целом решена быть не может. Она может быть решена только комплексными методами", — отметил Путин.

На сайте Кремля уже появился перечень поручений по итогам сентябрьской встречи во Владивостоке. Среди прочего, правительству РФ поручено до 10 января 2020 года принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Предлагается установить уголовную ответственность за пропаганду и склонение к употреблению наркотиков, распространяемую в интернете. Успешный опыт субъектов РФ будет внедряться по всей России. Это относится к мерам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также комплексной реабилитации и ресоциализации больных.

"Оперативное выполнение требований законодательства Российской Федерации, касающихся внесудебного ограничения доступа к размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о местах их приобретения", — указано в документе.

— Я очень удовлетворен, мои друзья и коллеги тоже испытывают только положительные эмоции. Наши инициативы Владимир Владимирович услышал практически по всем пунктам. Поддержка президента своевременна, потому что преступники совершенствуют методы распространения наркотических средств. В Приморском крае этот вопрос особенно остро стоит, так как город портовый, через регион проходят наркотрафики, и это накладывает свой отпечаток. Надеемся, что уже в 2020 году можно будет сказать о результатах работы, — рассказал корр. редакции руководитель регионального отделения движения "Сильная Россия" Алексей Свиридов.

Он также добавил, что не представляет возможным легализацию наркотических средств на территории России. По его мнению, это станет лишь очередной пропагандой, которая в итоге приведет к малоприятным последствиям для страны.

С полным перечнем поручений президента можно ознакомиться на сайте Кремля.