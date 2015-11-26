Спасатели ждут наступления светлого времени суток

Поиски пропавшего моряка после взрыва на танкере в Приморье приостановлены. Фото: Pixabay.com

Поиски пропавшего моряка после взрыва на танкере "Залив Америка" в порту Находки в Приморском крае приостановлены до наступления светлого времени, сообщает ИА PrimaMedia.

"Тело третьего моряка не найдено, с 9.15 до 18. 10 по местному времени шли (поисковые) работы, акваторию обследовали, но водолазы обследовали только корпус судна снаружи, непосредственно поисковых работ в акватории на дне не велось из-за сильного ветра... В 18.10 (11.10 мск) работы были приостановлены до наступления светлого времени", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По версии следствия, в заливе Находка, возле мыса Астафьева, на танкере произошел хлопок газовоздушной смести. Горения не наблюдалось", — рассказала корр. редакции старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева.