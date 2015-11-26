В поисковой операции участвуют несколько судов

В Приморье возобновлены поиски тела члена экипажа танкера "Залив Америка". Фото: ИА PrimaMedia

Поиски моряка танкера "Залив Америка" в Находке Приморского края, где прогремел взрыв, возобновлены, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира, пишет РИА Новости.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По версии следствия, в заливе Находка, возле мыса Астафьева, на танкере произошел хлопок газовоздушной смести. Горения не наблюдалось", — рассказала корр. редакции старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева.