Похороны погибших на танкере "Залив Америка" в Приморье пройдут 7 ноября

Поиски пропавшего матроса продолжаются

Танкер "Залив Америка". Фото: сайт компании "Наяда"

В Приморье похоронят двух погибших моряков в результате взрыва на танкере "Залив Америка". Расходы на организацию погребения старшего помощника капитана из Владивостока и матроса из Находки взяла на себя компания-владелец танкера ООО "Наяда". Поиски пропавшего матроса продолжат до 12 ноября, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам представителя компании "Наяда", сейчас специалисты оформляют выплаты семьям погибших, родственники уже предоставили реквизиты. Похороны погибших организуют в четверг, 7 ноября.

— Поиски пропавшего матроса продолжаются. Используется дополнительная техника с видеокамерами, работают водолазы. Осмотр водной поверхности и береговой линии осуществлялся в течение всего светлого времени суток. Охват достаточно большой. Осматривается возможный участок, где в силу погодных условий может прибить тело. На прошедшем 5 ноября совещании было принято решение продолжить поиски до 12 ноября, — сообщили корр. PrimaMedia представители судовладельца.

Как ранее сообщало PrimaMedia, компания-судовладелец танкера "Залив Америка" выплатит семьям погибших при взрыве по 1 млн рублей до 10 ноября и возьмет на себя все расходы по организации погребения своих моряков. Кроме того, после завершения расследования родственники погибших получат страховые выплаты от несчастного случая на сумму 300 000 рублей и за гибель моряков 30 000 $ на каждого члена экипажа судна.

Причины аварии на данный момент неизвестны. По факту ЧП возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. Ведется следствие. Факторы, ставшие причиной данного аварийного случая, будут официально опубликованы по завершении расследования уполномоченными государственными органами.

Напомним, 2 ноября 2019 года в 08:25 утра местного времени на танкере "Залив Америка" произошел взрыв грузового танка. В момент аварии танкер стоял на якоре в 4-м районе залива Находка в ожидании постановки к причалу под погрузку. На борту находилось 12 членов экипажа. Два члена экипажа погибли, один пропал без вести. Ведутся поисково-спасательные мероприятия. Оставшиеся на борту 9 членов экипажа не пострадали.