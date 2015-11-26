Cильный ветер мешает водолазам начать поиски пропавшего моряка с танкера "Залив Америка"

Спасатели ждут улучшения погоды

Из-за сильного ветра водолазы не могут начать поиски пропавшего моряка с танкера "Залив Америка" в Находке в Приморском крае, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал RT.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, его тело не могут найти второй день. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира, пишет РИА Новости.

"Сильный ветер не позволяет водолазной группе, которая прибыла в Находку, приступить к поискам… Ждут улучшения погоды", — сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По версии следствия, в заливе Находка, возле мыса Астафьева, на танкере произошел хлопок газовоздушной смести. Горения не наблюдалось", — рассказала корр. редакции старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ Дарья Немцева.



