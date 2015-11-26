Судовладелец танкера "Залив Америка" выплатит семьям погибших моряков по миллиону

Кроме того, компания взяла на себя все расходы на похороны

Танкер "Залив Америка". Фото: сайт компании "Наяда"

Компания-судовладелец танкера "Залив Америка" выплатит семьям погибших при взрыве по 1 млн рублей до 10 ноября и возьмет на себя все расходы по организации погребения своих моряков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт компании "Наяда".

Кроме того, жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 000 руб. и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на 30 000 $ на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших через страховую компанию по завершении расследования.

В момент аварии никаких ремонтных работ на танкере не производилось. В мае 2019 года судно прошло очередной ремонт и возобновляющее освидетельствование инспекции РМРС. Танкер находился в балластном состоянии, без груза. Пожара на борту нет. Разлива нефтепродуктов нет. Герметичность корпуса не нарушена. Судно находится на плаву и ошвартовано у причала в морском порту Находка.

Причины аварии на данный момент неизвестны. Ведется следствие. Факторы, ставшие причиной данного аварийного случая, будут официально опубликованы по завершении расследования уполномоченными государственными органами.

Напомним, 2 ноября 2019 года в 08:25 утра местного времени на танкере "Залив Америка" произошел взрыв грузового танка. В момент аварии танкер стоял на якоре в 4-м районе залива Находка в ожидании постановки к причалу под погрузку. На борту находилось 12 членов экипажа. Два члена экипажа погибли, один пропал без вести. Ведутся поисково-спасательные мероприятия. Оставшиеся на борту 9 членов экипажа не пострадали.