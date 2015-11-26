Поиски пропавшего моряка после взрыва на танкере в Приморье возобновлены

Поисковая операция ведется уже несколько дней
#взрыв на танкере "Залив Америка"
Происшествия 12:35
Поиски пропавшего моряка после взрыва на танкере в Приморье возобновлены. Фото: Pixabay.com
Предыстория: 
Судовладелец танкера "Залив Америка" выплатит семьям погибших моряков по миллиону

Спасатели вновь вышли на поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" в порту Находки в Приморском крае, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 2 ноября 2019 года в 08.25 утра местного времени на танкере "Залив Америка" произошел взрыв грузового танка. В момент аварии танкер стоял на якоре в 4-м районе залива Находка в ожидании постановки к причалу под погрузку. На борту находилось 12 членов экипажа. Два члена экипажа погибли, один пропал без вести. Ведутся поисково-спасательные мероприятия. Пропавшего моряка не могут найти уже третий день. Оставшиеся на борту девять членов экипажа не пострадали.

"Только что вышло специальное судно с тремя членами экипажа на борту для поиска", — пишет РИА Новости.

Отметим, что компания-судовладелец танкера "Залив Америка" выплатит семьям погибших при взрыве по 1 млн рублей до 10 ноября и возьмет на себя все расходы по организации погребения своих моряков.

Кроме того, жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тысяч рублей и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на 30 тысяч $ на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших через страховую компанию по завершении расследования.

В момент аварии никаких ремонтных работ на танкере не производилось. В мае 2019 года судно прошло очередной ремонт и возобновляющее освидетельствование инспекции РМРС. Танкер находился в балластном состоянии, без груза. Пожара на борту нет. Разлива нефтепродуктов нет. Герметичность корпуса не нарушена. Судно находится на плаву и ошвартовано у причала в морском порту Находка.

Причины аварии на данный момент неизвестны. Ведется следствие. Факторы, ставшие причиной данного аварийного случая, будут официально опубликованы по завершении расследования уполномоченными государственными органами.

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  море

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