Полиция установила личность водителя, сбившего семью на тротуаре во Владивостоке

Мама и ребенок скончались в больнице, супруг остался жив (фото)

Предполагаемый виновник ДТП. Фото: УМВД по ПК

Полиция Владивостока разыскивает Тимченко Николая Александровича 13.07.1982 года рождения. По информации правоохранительных органов, именно он был за рулем автомобиля Volvo, который сбил семью из трех человек, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее агентство писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Водитель с места аварии скрылся. В результате инцидента пострадали пешеходы — семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок — мальчик 2017 года рождения.

Как стало известно ИА PrimaMedia, мама и ребенок скончались в больнице. Супруг остался жив.

Полиция обращается к очевидцам: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора, либо обладаете информацией о личности или местонахождении водителя, просим сообщить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (423)249 09 21. По каждому сообщению полиция незамедлительно примет меры реагирования.