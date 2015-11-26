Олег Кожемяко раскритиковал ситуацию в Приморье на отчёте перед депутатами
Трансляция

Cпецслужбы КНДР прибыли во Владивосток - СМИ

В аэропорту приморской столицы произошел первый инцидент
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 12:55
СМИ сообщили о прибытии во Владивосток сотрудников спецслужб КНДР. Фото: pixabay.com
Предыстория: 
Первое эксклюзивное видео с места встречи Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Во Владивосток прибыл самолет из КНДР, на котором предположительно прибыли сотрудники спецслужб. Один из них успел в аэропорту вступить в конфликт с журналистом из Южной Кореи. Об этом сообщают сразу несколько СМИ.

Самолет из Пхеньяна, которого изначального не было в расписании, прибыл в международный аэропорт Владивостока в 11 часов по местному времени, сообщает южнокорейский телеканал KBS. По его информации, специальный рейс приурочен к грядущей встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина, которая должна пройти в столице Приморского края, пишет РБК.

По информации KBS, на самолете прибыли сотрудники службы протокола лидера Северной Кореи, а также представители его охраны.

Агентство "РИА Новости" сообщает, что у некоторых пассажиров из КНДР возникли проблемы в аэропорту с сотрудниками южнокорейской телекомпании. Когда журналист попытался задать вопрос прибывшим из Пхеньяна, то один из них сначала стукнул по камере, а затем погнался за репортером.

Ранее СМИ сообщали, что встреча запланирована на 25 апреля. По информации ИА PrimaMedia, один из залов в спортивном корпусе Дальневосточного федерального университета уже преобразили до неузнаваемости. Буквально в течение суток обычная спортивная площадка вуза была перевоплощена в настоящий концертный зал. К ожидаемой встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в корпусе были расставлены флаги двух стран.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Лебединое озеро" и "Очи черные": раскрыта программа визита лидера КНДР во Владивосток

Иностранцы задержаны при попытке проникнуть на место встречи Путина с Ким Чен Ыном

На Русском во Владивостоке идёт подготовка к встрече лидеров России и КНДР (ФОТО)

Продолжение: 
Первая стычка: пассажир из КНДР в аэропорту Владивостока ударил по камере журналиста
политика, политтехнологии Путин Владимир Владимирович МИД, Министерство иностранных дел РФ

Первая стычка: пассажир из КНДР в аэропорту Владивостока ударил по камере журналиста

13:35

Стало известно точное время прибытия Ким Чен Ына в Россию

13:20
«Владхлеб» будет развозить куличи к Пасхе на освященных автомобилях
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia