Cпецслужбы КНДР прибыли во Владивосток - СМИ

В аэропорту приморской столицы произошел первый инцидент

СМИ сообщили о прибытии во Владивосток сотрудников спецслужб КНДР. Фото: pixabay.com

Во Владивосток прибыл самолет из КНДР, на котором предположительно прибыли сотрудники спецслужб. Один из них успел в аэропорту вступить в конфликт с журналистом из Южной Кореи. Об этом сообщают сразу несколько СМИ.



Самолет из Пхеньяна, которого изначального не было в расписании, прибыл в международный аэропорт Владивостока в 11 часов по местному времени, сообщает южнокорейский телеканал KBS. По его информации, специальный рейс приурочен к грядущей встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина, которая должна пройти в столице Приморского края, пишет РБК.

По информации KBS, на самолете прибыли сотрудники службы протокола лидера Северной Кореи, а также представители его охраны.



Агентство "РИА Новости" сообщает, что у некоторых пассажиров из КНДР возникли проблемы в аэропорту с сотрудниками южнокорейской телекомпании. Когда журналист попытался задать вопрос прибывшим из Пхеньяна, то один из них сначала стукнул по камере, а затем погнался за репортером.

Ранее СМИ сообщали, что встреча запланирована на 25 апреля. По информации ИА PrimaMedia, один из залов в спортивном корпусе Дальневосточного федерального университета уже преобразили до неузнаваемости. Буквально в течение суток обычная спортивная площадка вуза была перевоплощена в настоящий концертный зал. К ожидаемой встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в корпусе были расставлены флаги двух стран.