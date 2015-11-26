Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в Россию

Лидера КНДР встретили в здании ж/д вокзала в Приморье

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу с Россией и остановился на станции Хасан в Приморском крае, сообщил РИА Новости источник в администрации Приморья.

Бронепоезд, прибывший со стороны КНДР, пересек железнодорожный мост через реку Туманная, которая разделяет Россию и Северную Корею. Как сообщил источник, Ким Чен Ына встретили хлебом и солью, он принял цветы и прошел в здание вокзала.

Как сообщил ИА PrimaMedia информированный источник, сегодня с 16.00 до 18.00 во Владивостоке ждут бронепоезд с Ким Чен Ыном. Встреча лидера КНДР и президента России Владимира Путина пройдет 25 апреля в ДВФУ.

Акваторию бухты Аякс на острове Русском во Владивостоке, где базируется кампус Дальневосточного федерального университета, с 24 по 26 апреля закрывают для движения маломерных судов.

За день до большого политического мероприятия на территории кампуса ДВФУ серьезно усилены меры безопасности.

Сегодня, 24 апреля, студенты не могут попасть на пары. В настоящий момент вход на ряд объектов вуза перекрыт, на территории дежурит полиция с рациями и служебными овчарками. Началась отмена занятий.

— Обстановка какая-то напряженная, все очень серьезно и строго. Закрыт основной вход на стадион, попасть внутрь теперь можно только со стороны моря через корт. Занятия по физкультуре отменены до 4 мая, сегодня всех студентов отпустили, — отмечают студенты ДВФУ.