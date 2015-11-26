Маршрут Ким Чен Ына во Владивостоке "зачищают" от припаркованных по обочинам авто

Наряды ГИБДД были замечены на улице Светланской, Алеутской и на улице Героев Тихоокеанцев (ФОТО)
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 10:39
Ближе к вокзалу повесили флаги с двух сторон. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Стало известно точное время прибытия бронепоезда Ким Чен Ына во Владивосток

В связи с приездом северокорейского лидера во Владивостоке усиленно дежурят сотрудники ГИБДД. На дорогах появились оранжевые конусы, обочины зачищают от припаркованных автомобилей. Подобную картину корреспонденты ИА PrimaMedia отметили на улице Светланской, Алеутской и на улице Героев Тихоокеанцев, однако велика вероятность, что все это делается по всей протяженности маршрута, по которому проедет Ким Чен Ын.

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Ранее информированный источник в ДВЖД сообщил РИА Новости предполагаемый маршрут Ким Чен Ына.

"Встреча на вокзале Владивостока ожидается в 18.00", — сказал собеседник. Затем кортеж северокорейского лидера должен отправиться на остров Русский в кампус ДВФУ, где для него подготовлены аппартаменты. Предположительно, маршрут лимузина Ким Чен Ына пройдет по Алеутской, Светланской,Уборевича, через Золотой мост на Чуркин, затем к Русскому мосту на о. Русский. Во время движения кортежа ГАИ будет перекрывать движение автотранспорта", — заявил источник в ДВЖД.

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Напомним, что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморский край запланирован на среду, 24 апреля. Как сообщил ИА PrimaMedia информированный источник, бронепоезд северокорейского лидера прибудет на ж/д станцию "Хасан" в 11.00.

25 апреля на острове Русском пройдет встреча лидеров КНДР и РФ. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

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