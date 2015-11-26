Эксклюзивное видео с Ким Чен Ыном, где он пробует каравай

Лидера КНДР с размахом встретили в Приморье
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 14:34
Приезд Ким Чен Ына в Приморье. Фото: Инстаграм Олега Кожемяко
Предыстория: 
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В распоряжении редакции ИА PrimaMedia оказалось видео, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын пробует каравай, после того, как сошел со своего бронепоезда на ж/д станции "Хасан" в Приморском крае на границе КНДР и РФ.

"Мы стояли на месте, когда он подошел. Мы ждали его с караваем. Вначале ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошел к нам и отломил каравай", — сказала РИА Новости одна из школьниц, которая встречала лидера КНДР.

По словам учениц, отломить каравай у Ким Чен Ына получилось не с первого раза.

"После этого он отдал кому-то цветы. Мы читали новости, что он не попробовал каравай. Нет, он попробовал. Отломил, в соль макнул",— сказала другая ученица.
Уже 25 апреля на острове Русском пройдет встреча лидеров КНДР и РФ. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.
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