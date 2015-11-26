Эксклюзивное видео с Ким Чен Ыном, где он пробует каравай

Лидера КНДР с размахом встретили в Приморье

Приезд Ким Чен Ына в Приморье. Фото: Инстаграм Олега Кожемяко

В распоряжении редакции ИА PrimaMedia оказалось видео, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын пробует каравай, после того, как сошел со своего бронепоезда на ж/д станции "Хасан" в Приморском крае на границе КНДР и РФ.

"Мы стояли на месте, когда он подошел. Мы ждали его с караваем. Вначале ему маленькая девочка подала цветы, а потом он уже подошел к нам и отломил каравай", — сказала РИА Новости одна из школьниц, которая встречала лидера КНДР.

По словам учениц, отломить каравай у Ким Чен Ына получилось не с первого раза.