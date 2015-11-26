Спасибо, Ким: Владивосток застыл в пробках перед приездом лидера КНДР (КАРТА)

Горожанам остается лишь винить в происходящем высокопоставленного гостя
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 16:40
Район Эгершельд во Владивостоке встал колом из-за перекрытия дорог. Фото: @ETOMOE
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Перекрытие дорожного движения в районе железнодорожного вокзала Владивостока в преддверии прибытия главы КНДР Ким Чен Ына. В результате колом встал Эгершельд и ряд улиц в центре приморской столицы. Возмущенные горожане уже успели запустить хэштэг #СпасибоКим, сообщает ИА PrimaMedia.

Незадолго до долгожданного визита Ким Чен Ына во Владивосток, который был намечен на 17 часов, но после перенесен на 17.20, во Владивостоке были перекрыты центральные улицы. Надеявшиеся "проскочить" до вечерних пробок автомобилисты оказались в дорожном плену, с которого не выбраться. Сильнее других на данный момент пострадал район Эгершельд, выехать из которого можно лишь по одной дороге, которая оказалась перекрыта. Как будет обеспечиваться безопасность жителей, которым потребуется скорая помощь — не известно. Пропустить карету полностью вставший поток машин не сможет.

"Я уже три часа стою в пробке!", "Автобусы разворачивают, пассажиров высаживают", — сообщают горожане в социальных сетях и мобильных приложениях.

Перекрытие дороги произошло и на острове Русском, где была перекрыта главная транспортная магистраль.

Напомним, по информации ИА PrimaMedia, Ким Чен Ын же прибыл в Приморье и даже ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском.

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