Два ковра, военный оркестр и пустые дороги: Владивосток встретил Ким Чен Ына

Лидер КНДР прибыл в приморскую столицу на собственном бронепоезде

Владивосток встретил Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА Primamedia

Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока 2 часа назад, в 18:00. Лидеру КНДР обеспечили торжественную встречу с почетным караулом и военным духовым оркестром, сообщает ИА PrimaMedia.

Высокого гостя поприветствовали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

Поcле того как прозвучали гимны Корейской Народно-Демократической Республики и России, Ким Чен Ын пожал руки встречающих вип-персон и проследовал в ожидавший его лимузин. далее кортеж лидера Северной Кореи пронесся по расчищенным от машин улицам в сторону Русского острова.