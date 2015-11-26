Владимир Путин пообещал Ким Чен Ыну ответный визит в КНДР на встрече во Владивостоке

Договоренность президента РФ с северокорейским лидером не должна помешать возможному визиту Путина в Сеул
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 10:09
Владимир Путин пообещал Ким Чен Ыну ответный визит в КНДР на встрече во Владивостоке. Фото: pixabay.com
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе саммита во Владивостоке пригласил президента России Владимира Путина приехать в КНДР. Глава России отреагировал на это согласием, сообщает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Также со ссылкой на официальный пресс-бюллетень об этом пишет южнокорейская ежедневная деловая газета Maeil Business Newspaper (mk.co.kr), передает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

"Уважаемый верховный лидер [Ким Чен Ын] пригласил президента Путина посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику в удобное время", — говорится в материале ЦТАК. Приглашение, подчеркивает агентство, "было с готовностью принято". Деталей об этом ЦТАК не раскрывает.

Ранее о том, что после встречи Путина с Ким Чен Ыном российский лидер также может посетить Сеул, говорил посол Южной Кореи в России У Юн Гын. Этот вопрос, указывал глава дипмиссии, пока только прорабатывается. "Мы ожидаем, что визит президента Путина в Корею состоится до конца года", — отмечал он.

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