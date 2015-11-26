"Правый руль станет дороже": автоэксперты предрекают обвал экспорта "японцев"

Также повысится цена на дополнительные услугу при оформлении авто

Водитель. Фото: pixabay.com

Для автомобилистов в Приморье c июля 2019 года вновь изменятся правила ввоза в страну праворульных машин с пробегом. Таможенный союз выдвинул новые требования к лабораториям. Также выросла цена на свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС), а с вступлением в силу новых правил его стоимость может увеличиться еще в несколько раз, сообщает ИА PrimaMedia.

В новом ГОСТе появились дополнительные требования Таможенного союза к лабораториям. Ввозимые в страну автомобили нужно будет в обязательном порядке доставлять в спецлабораторию для проверки. А лаборатория в свою очередь должна будет обзавестись площадками для осмотра машин и специальными разгонными полосами. По предварительным расчетам, на переоборудование понадобится около 30 млн рублей.

Что касается СБКТС, то еще в апреле автолюбители тратили на оформление машин примерно шесть тысяч рублей, а уже в текущем месяце, по словам автоэкспертов, на этот документ собственникам ввозных иномарок приходится тратить около 10 тысяч рублей. На ДВ имеется только одна аккредитованная лаборатория с площадкой, которая может в день принимать до 50 машин. Однако, по подсчетам, таких организаций в ДФО требуется не менее пяти. Предполагается, что цена свидетельства в июле 2019 года может взлететь до 25-50 тысяч рублей.