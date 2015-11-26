Еще одна подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке (ФОТО)

Стало известно, что минувшей ночью ЧП случилось не только на Ладыгина

Еще одна подпорная стена рухнула во Владивостоке. Фото: Instagram Экипажи ДПС

Стали известны новые обстоятельства ночного буйства стихии, в результате которого произошло обрушение бетонных конструкций сразу в двух районах города, сообщает ИА PrimaMedia.

По уточненной информации, в ночь на вторник в районе дома №13 по улице Терешковой на припаркованные автомобили упала еще одна бетонная конструкция, повредив таким образом четыре автомобиля.

Последствия происшествия для автовладельцев оказались не такими серьезными, как в случае с падением стены на Ладыгина, однако автомобили так же были помяты и поцарапаны.

В случившемся в данный разбираются специалисты мэрии Владивостока.