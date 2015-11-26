Энергетики восстанавливают электроснабжение в 13-ти населенных пунктах Приморья

Основными причинами отключений ЛЭП стали схлест и обрывы проводов, падение веток и деревьев на провода
#обрушительныйциклон
Общество 10:57
ЛЭП. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа
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Оперативные бригады "Приморских электрических сетей" (филиал АО "ДРСК") всю ночь вели аварийно-восстановительные работы и устранили большую часть технологических нарушений, произошедших на энергообъектах из-за непогоды. Работы продолжаются в 13-ти населенных пунктах Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Наибольшее влияние циклон оказал на прибрежные и южные районы Приморья. Несмотря на тяжёлые погодные условия в виде дождя и сильного ветра с порывами до 27 м/с, энергетики оперативно восстанавливали электроснабжение, максимально использовалась возможность переключения потребителей на резервные источники питания. Основными причинами отключений ЛЭП стали схлест и обрывы проводов, падение веток и деревьев на провода.

По данным на 9:00 28 мая работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются в 13 населенных пунктах. Большая часть отключений в этих населенных пунктах произошла утром 28 мая. Сейчас 18 ремонтных бригад работают в Красноармейском, Партизанском, Лазовском и Ханкайском районах, Уссурийском и Артемовском городском округах. Задействованы 61 человек и 20 единиц техники.

В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, объявленный на предприятии во второй половине 27 мая. Всего для ликвидаций последствий стихии в четырех структурных подразделениях филиала были мобилизованы 77 бригад и 159 единиц техники. Для координации работы энергетиками было налажено взаимодействие со смежными сетевыми организациями, оперативными службами, городскими и муниципальными органами власти.

Неблагоприятные погодные условиях сохраняются еще на некоторых территориях края, поэтому возможны аварийные отключения электроэнергии, обрывы проводов линий электропередачи.

Энергетики напоминают, что жителям населённых пунктов в непогоду необходимо быть предельно осторожными вблизи энергообъектов. Главное правило – не приближаться и не прикасаться к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП. Не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение, все работы на энергообъектах должны выполнять только специалисты.

При обнаружении повреждений на ЛЭП нужно немедленно сообщить в Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб "112" и "101". В АО "ДРСК" работает телефон Единого контакт-центра – 8-800-1000-397.

Это уже второй циклон в этом месяце, который оказал серьезное влияние на работу энергообъектов. 20 мая непогода стала причиной 114 отключений электроэнергии по краю. Восстановление электроснабжения потребителей велось в круглосуточном режиме.

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