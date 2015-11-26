Все очень напуганы: эксклюзивные кадры с места страшного ДТП с туристами из Китая

Краевые власти прокомментировали ЧП с участием туристического автобуса в Уссурийске

Смертельное ДТП с китайскими туристами в Приморье - подробности. Фото: предоставлено очевидцами

Администрация Приморского края прокомментировали ДТП с участием автобуса с туристами из КНР.

"Под Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами, прибывшими в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. Всего в автобусе находилось 45 человек", — сообщили в ведомстве.

По уточненным данным, водитель — россиянин оказался жив. Погибли двое туристов — граждан Китая. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо, сообщили в пресс-службе АПК,

Один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. На месте аварии работают четыре бригады скорой помощи. Спасательные работы продолжаются.

Смертельное ДТП с китайскими туристами в Приморье — подробности. Фото: Instagram vlgazeta Смертельное ДТП с китайскими туристами в Приморье — подробности. Фото: предоставлено очевидцами Смертельное ДТП с китайскими туристами в Приморье — подробности. Фото: предоставлено очевидцами 1 / 3

Известно, что перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами.

На место выехали директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко и замдиректора департамента туризма Владимир Щур. Также на месте находится представитель туркомпании. Привлечена страховая компания "Гелиус" и медицина катастроф.

В распоряжении ИА PrimaMedia оказалось эксклюзивное видео с места ДТП. На кадрах видно, что все туристы из КНР очень напуганы.