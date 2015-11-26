Шесть пострадавших в ДТП китайских туристов находятся в тяжелом состоянии

По последним данным, в аварии погибли мужчина и женщина (ФОТО, ВИДЕО)
#Крушение автобуса
Происшествия 17:55
Автобус подняли на дорогу. Фото: Игорь Крутоус
Предыстория: 
Власти Приморья окажут помощь в отправке тел китайских туристов на Родину

Шесть китайских туристов, пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом, находятся сейчас в тяжелом состоянии. Все получившие травмы в ДТП на данный момент госпитализированы. По последним данным, в аварии погибли мужчина и женщина, сообщает ИА PrimaMedia.

Автобус подняли на дорогу

Автобус подняли на дорогу. Фото: Игорь Крутоус

Всех туристов, кто не пострадал, разместили в гостиницах Уссурийска. Губернатор Приморского края уже выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что власти окажут помощь в скорейшей отправке на Родину их тел.

Отметим, что в настоящий момент упавший автобус уже подняли на дорогу. ГИБДД поблагодарило жителей Уссурийска, которые бесплатно при помощи кранов помогали вытаскивать автобус.

Напомним, что сегодня недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 45 китайских туристов. Двое в результате аварии погибли, еще 19 человек пострадали. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо. Ведутся следственные мероприятия.

Известно, что перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. Китайские туристы прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.

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