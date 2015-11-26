В МВД сделали заявление по крупному ДТП с туристами из Китая

Правоохранительные органы проверяли водителя и перевозчика

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДПТ под Уссурийском - полиция. Фото: предоставлено очевидцами

В Приморье следователем отдела полиции проводится проверка по факту ДТП со смертельным исходом на трассе под Уссурийском. Водитель совершил съезд с проезжей части в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. По факту происшествия следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ИА PrimaMedia со сслылкой на пресс-службу УМВД.

Ранее (в 15.50 по местному времени) в дежурную часть полиции города Уссурийска поступило сообщение об автоаварии с участием пассажирского автобуса марки Кia Grandbird, двигавшегося в сторону Владивостока (Владивостокское шоссе, 145).

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригады медиков. В мероприятиях по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий автоаварии приняли участие 38 специалистов экстренных служб и 14 единиц техники.

В результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 человек (в том числе водитель автобуса) получили травмы различной степени тяжести. Водителю (жителю Приморья 1961 года рождения) диагностировано сотрясение головного мозга. Все участники автоаварии доставлены в медучреждения. После оказания первой помощи четверо из них госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение.

Как сообщили в Госавтоинспекции Уссурийска, проверка документации компании-перевозчика не выявила нарушений: путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям.