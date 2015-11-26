В Приморье взят под стражу водитель автобуса, в ДТП с которым погибли китайские туристы

Статья обвинения грозит приморцу до семи лет лишения свободы
#Крушение автобуса
Происшествия 10:36
В Приморье взят под стражу водитель автобуса, в ДТП с которым погибли китайские туристы. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП под Уссурийском - полиция

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли двое туристов и еще 19 пострадали. В отношении водителя (на фото — в больнице, с губернатором края — прим. ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, что 28 мая недалеко от Уссурийска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки Kia Granbird, в котором находились 43 китайских туристов. Двое в результате аварии погибли (мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения), еще 19 человек пострадали, пять из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной версии, возможной причиной аварии стало то, что водителю стало плохо во время движения.

Проведенная сотрудниками Госавтоинспекции проверка документации компании-перевозчика не выявила нарушений: путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям. По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее в департаменте туризма администрации Приморья отмечали, что перевозку осуществляла транспортная компания "Приморавтотранс", работающая на международных направлениях. Водитель обладает большим опытом, часто совершает поездки по международным маршрутам и хорошо знает дорогу, которой следовали туристы.

"Не справился с управлением в связи с резким ухудшением самочувствия", — подчеркнули в ведомстве.

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