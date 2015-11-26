На место взрыва в Новонежино выехал губернатор Приморского края

Стеной насмерть придавило женщину, также пострадала девочка

Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

На место ЧП в Шкотовском районе Приморья выехал губернатор Олег Кожемяко. В районной администрации говорят о взрыве по неизвестным пока причинам, сообщает ИА PrimaMedia.

— Сегодня утром Олег Николаевич выехал в Новонежино, — сказали корр. редакции в пресс-службе краевой администрации.

Также на связь с ИА PrimaMedia вышел глава Шкотовского района Виктор Михайлов. Он рассказал, что из жильцов дома также незначительно пострадала одна девочка — у нее ушиб мягких тканей. Из двух подъездов эвакуированы жильцы.

— Причину случившегося устанавливают специалисты, — добавил Михайлов.

По словам представителей власти, это был взрыв, но не газовый.

ЧП в поселке Новонежино произошло сегодня в три часа ночи — в пятиэтажном многоподъездном доме на Авиаторов, 23. По данным МЧС, между четвертым и пятым этажами упали потолочная плита, стена и лестничный пролёт. Погибла женщина. Остальные жильцы дома эвакуированы.

Задействованы медики, психологи и спасатели. Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям.