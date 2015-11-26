Следственный комитет назвал вероятную причину обрушения дома в Приморье (ФОТО)

По факту гибели 44-летней женщины возбуждено уголовное дело

ЧП в Новонежино. Фото: предоставлено редакции краевым Следственным управлением

Кроме спасателей, медиков и представителей власти, на месте ночного обрушения жилого дома в Приморье работают следователи. Уже утром 15 октября Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 44-летней женщины, сообщает ИА PrimaMedia.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры", — сообщила старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

Назначена экспертиза, следователи допрашивают свидетелей ЧП в многоэтажке на улице Авиаторов. Также сегодня утром в поселок Новонежино выехал губернатор Олег Кожемяко.