На танкере "Залив Америка" в Приморье произошел взрыв

По предварительным данным, два человека погибли и один пропал без вести
Происшествия 11:55
танкер "Залив Америка". Фото: ИА Primamedia

В Находке сегодня, 2 ноября, произошел взрыв на танкере "Залив Америка". Это случилось около 8.30, в районе мыса Астафьева, сообщает ИА PrimaMedia. 

По словам сотрудников аварийно-спасательных служб, к этому часу известно о двух погибших и одном пропавшем без вести. Всего на борту было девять человек.  

Как сообщили только что корр. редакции жители Находки, с берега видно, что сейчас танкер буксируют в порт. В социальных сетях распространяется информация о том, что "взорвался газ в танках, разворотило полностью середину танкера, и троих выкинуло в воду". 

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