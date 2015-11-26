На танкере "Залив Америка" в Приморье произошел взрыв

В Находке сегодня, 2 ноября, произошел взрыв на танкере "Залив Америка". Это случилось около 8.30, в районе мыса Астафьева, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам сотрудников аварийно-спасательных служб, к этому часу известно о двух погибших и одном пропавшем без вести. Всего на борту было девять человек.
Как сообщили только что корр. редакции жители Находки, с берега видно, что сейчас танкер буксируют в порт. В социальных сетях распространяется информация о том, что "взорвался газ в танках, разворотило полностью середину танкера, и троих выкинуло в воду".