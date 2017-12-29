Картина дня

«Город непрерывно строится. Новые жилые дома воздвигаются как в центре города, так и на его окраинах, где возникли целые новые городки - в Зеленом Углу, между Первой и Второй Речками. На месте грязного и захламленного Семеновского базара сооружен стадион "Динамо", благоустроена набережная Амурского залива, построены водные станции, купальни, пляжи, разбиты скверы и цветники»
"Приморский край" под ред. П. А. Антохина // Приморское книжное издательство. Владивосток, 1958 год
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