Картина дня

Владимир Миклушевский о новой работе: Московский политех – сильный вуз
Веркеенко взял «международное управление» мэрии Владивостока под личное руководство
Арестованный экс-мэр Владивостока послал "благотворительный десант" в соцучреждения города
Варварская рубка елок идет в районе Серебряного перевала в Приморье
Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в последние выходные года
Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора

Владимир Николаев: Кафедральный собор Владивостока - его главная святыня
Сможет ли «Чайка» взлететь?
Воспитанникам детского дома в Приморье подарили Новый год
Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи

Видеосюжеты

Дальневосточный леопард показался водителям, проезжавшим вдоль границ нацпарка в Приморье

Фоторепортажи

Зимний городок «вырос» на центральной площади Владивостока 28
Чудеса под Новый год: Побывать в праздничной Москве, не выезжая из Владивостока 74
Новогодний трамвай начал курсировать по Владивостоку 25
Светские события Владивостока обретают культурный характер 63
за сегодня / за вчера

Все Новости

09:00 Владимир Миклушевский о новой работе: Московский политех – сильный вуз
08:50 В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»
08:50 Компания «Владхлеб» подготовила подарки для покупателей накануне Нового года
06:00 Владимир Новиков: Грядущий год расставит приоритеты на последующие несколько лет
28 декабря, 19:10 Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"
28 декабря, 18:40 Подготовка к новому году: как работают на праздниках городские службы
28 декабря, 18:05 Виктор Пинский: 2018 год будет полон работы на благо России
28 декабря, 17:50 Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначен ректором Московского политеха
28 декабря, 17:40 Более 5 тысяч единиц пиротехники изъяли полицейские в Артеме
28 декабря, 17:05 Праздничные бутерброды с семгой и хлебом «Подольский» - рецепт Катерины Снагустенко
28 декабря, 17:00 Арестованный экс-мэр Владивостока послал "благотворительный десант" в соцучреждения города
28 декабря, 16:55 Мобильные лаборатории «Роснефть»: гарантированный контроль качества
28 декабря, 16:55 Стоимость проезда на пригородных электричках в Приморье останется прежней
28 декабря, 16:40 Варварская рубка елок идет в районе Серебряного перевала в Приморье
28 декабря, 15:50 Десятый приморский профсоюзный форум пройдет во Владивостоке
28 декабря, 15:50 Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в последние выходные года
28 декабря, 15:40 Приморский филиал ДРСК переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники
28 декабря, 15:30 Генплан Владивостока и ПЗЗ окончательно утвердят во втором квартале 2018 года
28 декабря, 15:25 Пожарные спасли двух человек из горящего подъезда дома на улице Луговая во Владивостоке
28 декабря, 15:25 Экс-губернатор Приморья Миклушевский побывал в Кремле на приеме у Владимира Путина
Анастасия Худченко: Работа в поликлинике – бесценный опыт для молодого врача
Главный врач "Владивостокской поликлиники №6" - о повышении кадрового потенциала, необходимости обучения и глобальной информатизации
«Я был откровенен с краем»: мысли и впечатления Евгения Наздратенко после 16 лет в Москве
Кто приватизировал Приморье, что с этим делать сейчас, о предшественниках и преемниках – в интервью экс-главы региона редакции ИА PrimaMedia
Подари дом на новый год: праздничная фотосессия бездомных собак из Владивостока
В Год собаки ИА PrimaMedia рассказывает про десятерых псов, которые ищут семью (ФОТО)

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей
«Любовь с первого глотка кофе»
«Примводоканал» предлагает приморцам погасить долги на выгодных условиях
Компания «Владхлеб» выпустила коллекцию тортов к Новому году
Передача наших активов "Русгидро" и "Россетям" не должна быть безвозмездной - глава ДВЭУК
Снежный циклон с метелями подойдет к Владивостоку в новогоднюю ночь
Глава Примгидромета Борис Кубай рекомендовал приморцам отказаться от дальних поездок 31 декабря
Стали известны подробности ДТП с «Субару», снесшей часть виадука во Владивостоке
На момент аварии в автомобиле находились три человека
КБ «Стрелка»: Владивосток – город бедный, но самостоятельный
К богатым и самодостаточным на Дальнем Востоке исследователи отнесли Благовещенск, Хабаровск и Южно-Сахалинск
Сообщение о задержании главы Хасанского района Приморья оказалось «уткой» перед выборами
Сергей Овчинников намерен встретиться с авторами фейковой новости в суде

29 декабря

В этот день в 1971 году во Владивостоке на студии "Дальтелефильм" закончена работа над первым цветным телевизионным фильмом "Охотники за женьшенем"

Цитата дня
«Город непрерывно строится. Новые жилые дома воздвигаются как в центре города, так и на его окраинах, где возникли целые новые городки - в Зеленом Углу, между Первой и Второй Речками. На месте грязного и захламленного Семеновского базара сооружен стадион "Динамо", благоустроена набережная Амурского залива, построены водные станции, купальни, пляжи, разбиты скверы и цветники»
"Приморский край" под ред. П. А. Антохина // Приморское книжное издательство. Владивосток, 1958 год

ЦИФРА ДНЯ

236

Столько комсомольско-молодежных коллективов Уссурийска участвовали в патриотическом движении "Одиннадцатой пятилетке - ударный труд, знания, инициативу и творчество молодых!" в 1981 году
Газета "Тихоокеанский Комсомолец" от 29 декабря 1981 года

Фото дня
Легендарная С-56 во Владивостоке: мифы, факты и место в истории

16 жизней "сталинца", жареные поросята и "кругосветка" – в материале РИА PrimaMedia (ФОТО)

Спорт
В заключительном матче года «Адмирал» сыграет с китайским «Куньлунем»
Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"
В "Адмирале" назначен новый заместитель гендиректора по спорту
Андрей Разин возглавил тренерский штаб ХК "Адмирал"

Общество
Компания «Владхлеб» подготовила подарки для покупателей накануне Нового года
Подготовка к новому году: как работают на праздниках городские службы
Виктор Пинский: 2018 год будет полон работы на благо России
Более 5 тысяч единиц пиротехники изъяли полицейские в Артеме

Политика
Владимир Новиков: Грядущий год расставит приоритеты на последующие несколько лет
Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначен ректором Московского политеха
Экс-губернатор Приморья Миклушевский побывал в Кремле на приеме у Владимира Путина
Типография «Хелиос» предлагает в Приморье услуги по печати агитационных материалов

Происшествия
Пожарные спасли двух человек из горящего подъезда дома на улице Луговая во Владивостоке
Необычное ДТП на Спортивной во Владивостоке вызвало пробку
Дезертировавшего из воинской части жителя ЕАО задержали во Владивостоке спустя 6 лет
Житель Владивостока, въехавший в машину ГИБДД, встретит Новый год в спецприемнике

Бизнес
Сергей Дарькин сделал директором «Находкинской БАМР» своего бывшего вице-губернатора
Sberbank CIB разработал мобильное рабочее место клиентского менеджера
«Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье
«Деловая Россия» в 2018 году собирается побудить бизнес региона к повышению активности

Популярное

Повар из Владивостока Ирина Медведева победила в телешоу "Адская кухня" на "Пятнице"
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за снегопада в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января Приморью угрожает снегопад, метель и гололед
Легендарная С-56 во Владивостоке: мифы, факты и место в истории
Новости регионов
Магаданца будут судить за применение насилия в отношении представителя власти

08:30

Квесты в реальности для детей и взрослых: Дом приключений открылся в Биробиджане

08:30

«Липой года» стал фиктивный подряд чиновника на Кубани в 600 млн, записанный на фирму жены

08:00

Партизаны в небе, иди Как устроены авиаперевозки в Якутии

00:30

А напоследок я заброшу: Хабаровский ХК "Амур" победил "Спартак" в овертайме

28 декабря, 20:00

Рецепт выходного дня от Полины Шилиной: домашний апельсиновый мармелад к Новому Году

28 декабря, 19:40

ТОП происшествий в Севастополе: пожизненное маньяку и наркоман сбил насмерть ребенка

28 декабря, 18:45

Россияне смогут купить алкоголь через интернет только по банковским картам
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель: ООО «Прима Медиа». Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Главный редактор С.А. Ланин. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа".
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2017 Медиахолдинг PrimaMedia