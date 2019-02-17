Два об одном: во Владивостоке прошли друг за другом митинги против точечной застройки

Многие лозунги, плакаты и даже участники мероприятий повторялись (ФОТО)

Первый митинг на привокзальной площади. Фото: Дарья Пашковская

Два митинга в один день друг за другом провели в субботу, 16 февраля, во Владивостоке, на привокзальной площади. Сначала у памятника Ленину выступили жители улицы Тихвинской против вырубки леса, на месте которого планируют построить детский сад. Затем уже провела митинг партия КПРФ, где поднимались проблемы пыльно-угольного смога в районе Чуркина и точечной застройки в нескольких районах города, сообщает ИА PrimaMedia.

На территории леса по улице Тихвинской планируют построить детский сад. Местные жители против, так как не хотят лишаться своего леса и находят альтернативные варианты для детского сада. Также митингующие считают, что какая-то часть леса пойдет, помимо детсада, еще на незаконное строительство многоэтажек. Жители обеспокоены тем, что могут лишиться зеленых насаждений.

"На самом деле мы считаем, что это благовидный предлог, чтобы начать незаконное строительство. В качестве альтернативы мы предлагаем строительство садика в других районах города. Он может быть расположен на Можайской улице или на Сочинской. Мы хотим, чтобы в нашем районе строились садики, так как есть потребность в этих местах, но мы против строительства в лесу", — выступил с речью один из жителей Тихвинской улицы.

Первый митинг на привокзальной площади. Фото: Дарья Пашковская Первый митинг на привокзальной площади. Фото: Дарья Пашковская Первый митинг на привокзальной площади. Фото: Дарья Пашковская Первый митинг на привокзальной площади. Фото: Дарья Пашковская 1 / 4

Организаторами первого митинга являются Сергей Мильвит, который на данный момент участвует в конкурсе на должность мэра Владивостока, и директор фонда развития города Владивостока "Горожанин и Гражданин" Николай Смирнов.

"Чиновники, которые должны быть за город и помогать развивать его, наоборот уничтожают его", — считает Николай Смирнов.

Также директор фонда "Горожанин и Гражданин" высказался насчет точечной застройки возле улицы Черемуховой, 6а. Напомним, в этом районе также собираются построить 25-этажный дом, но места для этой многоэтажки не предусмотрено. Возвести дом планирует строительная компания "Аврора-строй", где гендиректором является депутат Андрей Ищенко.

"У нас нет неприкасаемых, если он из КПРФ, то что, ему сойдет это с рук? Не сойдет!" — отметил Николай.

Второй митинг прошел через несколько часов после первого также на привокзальной площади. На нем собрались жители Чуркина, Надибаидзе и сопки Буссе.

Митинг КПРФ. Фото: Дарья Пашковская Митинг КПРФ. Фото: Дарья Пашковская Митинг КПРФ. Фото: Дарья Пашковская 1 / 3

"Угольная пыль есть не только в Находке, но и во Владивостоке, на Чуркине. Нельзя открыть окно, потому что подоконники все засыпаны угольной пылью. Мы хотим жить хорошо и спокойно, чтобы хотя бы не ухудшалось качество нашей жизни. Будем обращаться во все инстанции, начиная с администрации президента и заканчивая администрацией Приморья", — выступил с речью первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ Артем Самсонов.

Против точечной застройки продолжают протестовать жители улицы Надибаидзе, в конце прошлого месяца они также участвовали в митинге. Напомним, в середине января 2019 года строительство многоквартирного дома на улице Надибаидзе, 1 во Владивостоке было приостановлено. Администрация города отказала компании застройщику в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. Но жители беспокоятся, что строительная компания может вырубить деревья и отделаться компенсацией.

С такой же проблемой столкнулись и жители сопки Буссе, правда их проблема уже решена. На сегодняшний день строительство 28-этажного дома отозвали.

Многие проблемы и даже плакаты двух митингов особо друг от друга не отличались, даже участники оставались с первого митинга на второй. Некоторые жители отметили, что стоит объединиться, так как проблемы у всех одинаковые.

"Всем нужно объединиться на одной площадке и вместе отстаивать свои интересы, только так можно победить. Я бы хотел дать время чиновникам, чтобы подумали насчет леса на Тихвинской. Если изменений не будет, то нам нужно всем поставить палатки в лесу и отстаивать свой протест", — предложил один из митингующих.

Сами добросовестные застройщики поддерживают сторону горожан, они тоже против стихийной точечной застройки, например, на месте скверов и парков. По их словам, в обновлении города нет ничего плохого, и, если это делать правильно, только пойдет на пользу развивающейся столице Дальнего Востока.

Корреспондент ИА PrimaMedia связался с генеральным директором СК "Система" Алишером Аббасовым, который в момент проведения митинга находился в командировке:

— Я искренне убежден в том, что если застройка не противоречит градостроительным нормам, она может только улучшить облик нашего города. Ведь посмотрите на такие города, как Сингапур, Шанхай, Гонконг. Это всё хороший пример того, как город может развиваться, строиться и как могут сосуществовать старые здания с теми, которые возводятся сейчас. Они только украшают город.

Конечно, есть и плохие примеры, когда дома строятся на месте парков и скверов, мы категорически против этого. Но если выбирается заброшенный участок или здание будет построено взамен снесенного барака, то здесь я не вижу никакой проблемы для нормального сосуществования "нового" и "старого". Например, когда строился ЖК "Оникс и ЖК "Высота", мы сначала оборудовали и облагородили заброшенный косогор, а только потом начинали строить дома.