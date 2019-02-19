"Машина разваливалась": эксперт о Volvo, сбившей семью на тротуаре во Владивостоке

Cтали известны первые подробности техсостояния автомобиля
#Попали под колеса на тротуаре
Происшествия 16:25
Место ДТП. Фото: УМВД по ПК

Стали известны первые подробности технического состояния Volvo, водитель которого сбил семью на тротуаре в районе улице 40 лет ВЛКСМ, 12 во Владивостоке в понедельник, 18 февраля. По словам специалистов, машина находилась, мягко говоря, не в лучшем техническом состоянии. Об этом ИА PrimaMedia рассказал источник близкий к правоохранительным органам региона.

— Машина вообще в плохом состоянии, что с тормозами не знаю, скорей всего, с ними все в порядке. Спереди резина одной марки, а на задних колесах другая еще и шипованная. Не удивлюсь, если общее техническое состояние авто не очень. В любом случае окончательное решение будет за экспертами,— сказал собеседник агентства.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Водитель с места аварии скрылся. В результате инцидента пострадали пешеходы — семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок — мальчик 2017 года рождения.

Позже в больнице скончались мама и сын, а отец сейчас находится в больнице. У семьи осталась 12-летняя дочь, которая пока останется у близких друзей семьи.

Водителя до сих пор не нашли. Полиция уже установила личность водителя — разыскивается Тимченко Николай Александрович 13.07.1982 года рождения. По информации правоохранительных органов, именно он был за рулем автомобиля Volvo.

Полиция обращается к очевидцам: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора, либо обладаете информацией о личности или местонахождении водителя, просим сообщить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (423)249 09 21. По каждому сообщению полиция незамедлительно примет меры реагирования.

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