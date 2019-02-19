Цветы и игрушки несут жители Владивостока к месту страшного ДТП

В знак памяти на месте импровизированного мемориала зажгли свечу (ФОТО)

Цветы и игрушки на месте ДТП. Фото: vlnews24

Импровизированный мемориал из цветов и игрушек возник на месте ДТП во Владивостоке, в котором погибли мать с ребенком и серьезно пострадал глава семьи, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм паблик vlnews24.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Водитель с места аварии скрылся.

"К месту трагедии, в которой погибли мать и ребенок, неравнодушные горожане приносят цветы и игрушки, в знак памяти также зажжена свеча", — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадала семья из трех человек. Мать и двухлетний сын скончались в больнице, отец сейчас под присмотром врачей. Полиция уже установила личность водителя — разыскивается Тимченко Николай Александрович 13.07.1982 года рождения. По информации правоохранительных органов, именно он был за рулем автомобиля Volvo. Сейчас его разыскивают.

Полиция обращается к очевидцам: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора, либо обладаете информацией о личности или местонахождении водителя, просим сообщить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (423)249 09 21. По каждому сообщению полиция незамедлительно примет меры реагирования.