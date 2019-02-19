Также в ДТП погиб маленький ребенок

Муж погибшей в трагической аварии во Владивостоке работает на Дальзаводе. Фото: ИА PrimaMedia

Мужчина, жена и сын которого погибли из-за страшной аварии на 40 лет ВЛКСМ, работает на Дальзаводе. Сейчас на предприятии организован сбор средств в помощь пострадавшей семье, сообщает ИА PrimaMedia.

Как стало известно VL.ru, Андрей Коновалов, жена и маленький сын которого погибли из-за жуткой аварии, – слесарь-судоремонтник 6-го цеха Дальзавода. Там он проработал уже 7 лет. Коллеги Андрея Юрьевича организовали сбор средств на похороны. Мужчина сейчас находится в больнице с переломами и травмами. У него осталась 12-летняя дочь.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Водитель с места аварии скрылся. В результате инцидента пострадали пешеходы — семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок — мальчик 2017 года рождения.

Позже в больнице скончались мама и сын, а отец сейчас находится в больнице. У семьи осталась 12-летняя дочь, которая пока останется у близких друзей семьи.

Водителя до сих пор не нашли. Полиция уже установила личность водителя — разыскивается Тимченко Николай Александрович 13.07.1982 года рождения. По информации правоохранительных органов, именно он был за рулем автомобиля Volvo.

Полиция обращается к очевидцам: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора, либо обладаете информацией о личности или местонахождении водителя, просим сообщить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (423)249 09 21. По каждому сообщению полиция незамедлительно примет меры реагирования.