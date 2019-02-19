"Вышел с маленькой сумкой": соседи рассказали, когда и где видели Николая Тимченко

По словам очевидцев, в день ДТП он быстро забежал домой, собрал вещи и ушел

Предполагаемый виновник страшного ДТП на 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке Николай Тимченко. Фото: социальная сеть во "Вконтакте" и ориентировка полиции от УМВД

Предполагаемый виновник страшного ДТП на 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке Николай Тимченко работал сварщиком в автомастерской. По словам соседей, комнату в квартире на Гризодубовой, 39, он снимал в течение года и все это время вел себя спокойно и проблем для других жильцов не создавал. Сразу после ДТП в понедельник, 18 февраля, он заходил домой, забрал вещи и ушел. Это подтвердил его сосед по квартире, а соседка видела по домашней камере видеонаблюдения, как Тимченко уходит, сообщает ИА PrimaMedia.

"Я как раз готовил ужин на кухне, – рассказывает корреспонденту VL.ru Евгений, сосед подозреваемого. – Он пришел, быстро поздоровался и зашел к себе в комнату. Я с кухни ухожу к себе, а Николай как раз из квартиры выходит и дверь закрывает. Потом полиция приехала, минут на 15 они разминулись".

Как отмечает соседка Светлана Ивановна, Николая Тимченко она видела на камере, но запись не сохранилась из-за небольшого объема жесткого диска для видео. Из квартиры он вышел с маленькой сумкой.

"Жил он несколько месяцев там, приходил с работы довольно поздно. Вообще проблем с ним не было, вел себя прилично и тихо. Как рассказали следователи, работал он сварщиком в автомастерской на 40-лет ВЛКСМ. Скорее всего там же и машину взял", – говорит Светлана Ивановна.

Как отмечает сайт, на Луговой, 59 по месту регистрации Николай Тимченко не появлялся. Соседи по лестничной клетке отметили, что никогда его там не видели. Жительница квартиры, в которой был прописан подозреваемый, сказала, что сделала временную регистрацию Тимченко.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Водитель с места аварии скрылся. В результате инцидента пострадали пешеходы — семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок — мальчик 2017 года рождения.

Позже в больнице скончались мама и сын, а отец сейчас находится в больнице. У семьи осталась 12-летняя дочь, которая пока останется у близких друзей семьи.

Водителя до сих пор не нашли. Полиция уже установила личность водителя — разыскивается Тимченко Николай Александрович 13.07.1982 года рождения. По информации правоохранительных органов, именно он был за рулем автомобиля Volvo.

Полиция обращается к очевидцам: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора, либо обладаете информацией о личности или местонахождении водителя, просим сообщить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (423)249 09 21. По каждому сообщению полиция незамедлительно примет меры реагирования.