Акваторию острова Русский закрывают перед встречей Ким Чен Ына и Путина

Навигацию для маломерных судов запретят с 24 по 26 апреля в бухтах Аякс, Парис и Новик
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 17:30
Акваторию острова Русский закрывают перед встречей Ким Чен Ына и Путина. Фото: ИА PrimaMedia
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Акваторию бухт Аякс Парис и Новик на острове Русский во Владивостоке закрывают накануне встречи лидеров России и КНДР. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, навигация для маломерных судов будет запрещена с 08.00 24 апреля по 08.00 26 апреля, передает ИА PrimaMedia.

Для плавания маломерных судов будут перекрыты следующие районы плавания:

  • остров Русский бухта Аякс, мыс Новосильского — мыс Балка.
  • остров Русский бухта Парис, мыс Балка — мыс Каразина.
  • остров Русский бухта Новик, мыс Шигина — мыс Доронина.

Напомним, что приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморский край запланирован на среду, 24 апреля. Как сообщил ИА PrimaMedia информированный источник, бронепоезд северокорейского лидера прибудет на ж/д станцию "Хасан" в 11.00.

25 апреля на острове Русском пройдет встреча лидеров КНДР и РФ. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

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