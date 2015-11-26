Студенты не могут попасть на занятия в преддверии приезда Ким Чен Ына: территория оцеплена людьми с рациями и собаками

На пары "под конвоем": кампус ДВФУ окружен полицией и людьми в штатском. Фото: предоставлено очевидцами

Напряженная обстановка сложилась утром в среду, 24 апреля в кампусе ДВФУ на Русском острове во Владивостоке.В день визита Ким Чен Ына и перед его предстоящей встречей с Владимиром Путиным 25 апреля, студенты не могут попасть на пары. В настоящий момент вход на ряд объектов ДВФУ перекрыт, на территории дежурит полиция с рациями и служебными овчарками. Началась отмена занятий, сообщает ИА PrimaMedia.

Вход на территорию ДВФУ осуществляется только по постоянным пропускам, выдача временных приостановлена, сообщает корр. ИА PrimaMedia с места событий. Университетские автобусы изменили свой маршрут. Доступ к ряду объектов, включая стадион, также закрыт. Свободному передвижению учащихся препятствуют люди с рациями. На территории университетского городка развешены флаги двух стран: Российской Федерации и КНДР. Они расположены по всему кампусу от южных ворот до конца территории ДВФУ. У каждого учебного корпуса расположена полиция, у 1 и 3 корпусов находятся белые палатки, территорию патрулируют полицейские со служебными собаками.

На пары "под конвоем": кампус ДВФУ окружен полицией и людьми в штатском. Фото: предоставлено очевидцами Вся территория кампуса и вокруг него украшена флагами двух государств. Фото: предоставлено очевидцами На пары "под конвоем": кампус ДВФУ окружен полицией и людьми в штатском. Фото: предоставлено очевидцами 1 / 3

— Обстановка какая-то напряженная, все очень серьезно и строго. Закрыт основной вход на стадион, попасть внутрь теперь можно только со стороны моря через корт. Занятия по физкультуре отменены до 4 мая, сегодня всех студентов отпустили, — отмечают студенты ДВФУ.

Напомним, лидер КНДР прибудет во Владивосток 24 апреля, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Россия станет первым государством, которое Ким Чен Ын выбрал для визита после того, как в первой половине апреля был переизбран председателем Госсовета Северной Кореи. Встреча глав двух стран пройдет 25 апреля. Как ранее сообщили РИА Новости, акваторию бухты Аякс на острове Русском во Владивостоке, где базируется кампус Дальневосточного федерального университета, с 24 по 26 апреля закрывают для движения маломерных судов.

Стоит отменить, что о перекрытии Северных ворот и ограничении въезда на территорию ДВФУ на Русском, было сообщено заранее, 23 апреля. Тем не менее, происходящее не должно было повлиять на ход учебы и отмена занятий не планировалась.