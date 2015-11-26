Стало известно точное время прибытия бронепоезда Ким Чен Ына во Владивосток

Лидер КНДР уже на пути в приморскую столицу

На эту платформу прибудет бронепоезд Ким Чен Ыра. Фото: ИА PrimaMedia

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где на острове Русский в кампусе ДВФУ 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил ИА PrimaMedia информированный источник, сегодня с 16.00 до 18.00 во Владивостоке ждут бронепоезд с Ким Чен Ыном. В дороге Ын будет не менее 20 часов. До этого он может остановиться в Хасане, чтобы посетить "домик Ким Ир Сена".

Отметим, что Россия станет первым государством, которое Ким Чен Ын выбрал для визита после того, как в первой половине апреля был переизбран председателем Госсовета Северной Кореи. Встреча глав двух стран пройдет 25 апреля. Как ранее сообщили РИА Новости, акваторию бухты Аякс на острове Русском во Владивостоке, где базируется кампус Дальневосточного федерального университета, с 24 по 26 апреля закрывают для движения маломерных судов.

Стоит отменить, что о перекрытии Северных ворот и ограничении въезда на территорию ДВФУ на Русском, было сообщено заранее, 23 апреля. Тем не менее, происходящее не должно было повлиять на ход учебы и отмена занятий не планировалась.



