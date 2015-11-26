«Весь город на ушах стоит»: как Владивосток готовится к приезду Ким Чен Ына

Владивосток усиленно готовится принять северокорейского лидера Ким Чен Ына, бронепоезд которого прибудет на железнодорожный вокзал Владивостока сегодня в 18.00. Площадь перед вокзалом уже тщательно отмыли с мылом, а чтобы пропустить лимузин, перевозимый на поезде, высокопоставленного гостя, на 20 см углубили въезд в ворота вокзала. ИА PrimaMedia собрало все изменения, которые вводятся в городе из-за приезда Ким Чен Ына.
Транспортные передвижки
Из-за приезда Ким Чен Ына 24 апреля изменят движение автобусов. Новая схема будет действовать три часа, с 16.00 до 19.00 и изменения коснутся в основном автобусов, которые обычно следуют через автовокзал.
Во время движения кортежа северокорейского лидера ГИБДД будет перекрывать движение автотранспорта. По неофициальным данным маршрут лимузина Ким Чен Ына пройдет по Алеутской, Светланской, Уборевича, через Золотой мост на Чуркин, затем к Русскому мосту на о. Русский.
Изменится также и схема движения электричек на железнодорожном вокзале Владивостока. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться только на одной платформе, либо №3, либо №4.
Закрытая зона
Напряженная обстановка сложилась утром в среду, 24 апреля в кампусе ДВФУ на Русском острове во Владивостоке.В день визита Ким Чен Ына и перед его предстоящей встречей с Владимиром Путиным 25 апреля, студенты не могут попасть на пары.
В настоящий момент вход на ряд объектов ДВФУ перекрыт, на территории дежурит полиция с рациями и служебными овчарками. Началась отмена занятий. Из-за встречи двух лидеров также ограничили въезд в кампус ДВФУ через Северные ворота.
Уже закрыли акваторию бухт Аякс Парис и Новик на острове Русский во Владивостоке накануне встречи лидеров России и КНДР. Навигация для маломерных судов будет запрещена до 08.00 26 апреля.
На один день, 26 апреля, закроют Приморский океанариум. По данным ряда СМИ это связано с тем, что в планах Ким Чен Ына после встречи с Путиным посетить некоторые владивостокские достопримечательности, в том числе и океанариум.
Усиленная подготовка
В связи с приездом северокорейского лидера во Владивостоке усиленно дежурят сотрудники ГИБДД. На дорогах появились оранжевые конусы, обочины зачищают от припаркованных автомобилей.
Площадь перед железнодорожным вокзалом Владивостока перед визитом лидера КНДР тщательно отмыли с мылом. Бригада уборщиков привела в порядок территорию вокруг памятника вождю мирового пролетариата. Фонари украсили флажками двух стран.
Подкрашивают и стены зданий недалеко от вокзала, однако сами работники утверждают, что это плановый ремонт, никак не связанный с приездом Ким Чен Ына. "Просто так совпало", — говорят.
Отметим, что, по последним данным, бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына уже пересек границу с Россией и остановился на станции Хасан в Приморском крае. Как сообщил источник, Ким Чен Ына встретили хлебом и солью, он принял цветы и прошел в здание вокзала.
Уже 25 апреля на острове Русском пройдет встреча лидеров КНДР и РФ. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году