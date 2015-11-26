«Весь город на ушах стоит»: как Владивосток готовится к приезду Ким Чен Ына

ИА PrimaMedia публикует список всех изменений, которые вводятся из-за приезда северокорейского лидера

Жд вокзал. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Владивосток усиленно готовится принять северокорейского лидера Ким Чен Ына, бронепоезд которого прибудет на железнодорожный вокзал Владивостока сегодня в 18.00. Площадь перед вокзалом уже тщательно отмыли с мылом, а чтобы пропустить лимузин, перевозимый на поезде, высокопоставленного гостя, на 20 см углубили въезд в ворота вокзала. ИА PrimaMedia собрало все изменения, которые вводятся в городе из-за приезда Ким Чен Ына.

Транспортные передвижки

Из-за приезда Ким Чен Ына 24 апреля изменят движение автобусов. Новая схема будет действовать три часа, с 16.00 до 19.00 и изменения коснутся в основном автобусов, которые обычно следуют через автовокзал.

Схема изменения движения. Фото: пресс-служба администрации Владивостока Схема изменения движения. Фото: пресс-служба администрации Владивостока 1 / 2

Во время движения кортежа северокорейского лидера ГИБДД будет перекрывать движение автотранспорта. По неофициальным данным маршрут лимузина Ким Чен Ына пройдет по Алеутской, Светланской, Уборевича, через Золотой мост на Чуркин, затем к Русскому мосту на о. Русский.

Изменится также и схема движения электричек на железнодорожном вокзале Владивостока. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться только на одной платформе, либо №3, либо №4.

Закрытая зона

Напряженная обстановка сложилась утром в среду, 24 апреля в кампусе ДВФУ на Русском острове во Владивостоке.В день визита Ким Чен Ына и перед его предстоящей встречей с Владимиром Путиным 25 апреля, студенты не могут попасть на пары.

В настоящий момент вход на ряд объектов ДВФУ перекрыт, на территории дежурит полиция с рациями и служебными овчарками. Началась отмена занятий. Из-за встречи двух лидеров также ограничили въезд в кампус ДВФУ через Северные ворота.

На пары "под конвоем": кампус ДВФУ окружен полицией и людьми в штатском. Фото: предоставлено очевидцами На пары "под конвоем": кампус ДВФУ окружен полицией и людьми в штатском. Фото: предоставлено очевидцами На пары "под конвоем": кампус ДВФУ окружен полицией и людьми в штатском. Фото: предоставлено очевидцами 1 / 3

Уже закрыли акваторию бухт Аякс Парис и Новик на острове Русский во Владивостоке накануне встречи лидеров России и КНДР. Навигация для маломерных судов будет запрещена до 08.00 26 апреля.

На один день, 26 апреля, закроют Приморский океанариум. По данным ряда СМИ это связано с тем, что в планах Ким Чен Ына после встречи с Путиным посетить некоторые владивостокские достопримечательности, в том числе и океанариум.

Усиленная подготовка

В связи с приездом северокорейского лидера во Владивостоке усиленно дежурят сотрудники ГИБДД. На дорогах появились оранжевые конусы, обочины зачищают от припаркованных автомобилей.

Площадь перед железнодорожным вокзалом Владивостока перед визитом лидера КНДР тщательно отмыли с мылом. Бригада уборщиков привела в порядок территорию вокруг памятника вождю мирового пролетариата. Фонари украсили флажками двух стран.

Подкрашивают и стены зданий недалеко от вокзала, однако сами работники утверждают, что это плановый ремонт, никак не связанный с приездом Ким Чен Ына. "Просто так совпало", — говорят.

Во Владивостоке активно готовятся к приезду Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Во Владивостоке активно готовятся к приезду Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Во Владивостоке активно готовятся к приезду Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Во Владивостоке активно готовятся к приезду Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Во Владивостоке активно готовятся к приезду Ким Чен Ына. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Отметим, что, по последним данным, бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына уже пересек границу с Россией и остановился на станции Хасан в Приморском крае. Как сообщил источник, Ким Чен Ына встретили хлебом и солью, он принял цветы и прошел в здание вокзала.

Уже 25 апреля на острове Русском пройдет встреча лидеров КНДР и РФ. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году