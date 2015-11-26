Какие слова сказал председатель КНДР, ступив на русскую землю

Ким Чен Ына встретили караваем, а затем провели короткую приветственную встречу

Ким Чен Ын в Приморье. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Глава КНДР Ким Чен Ын, прибывший сегодня утром в Приморье, заявил, что этот его визит в Россию не последний, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Бронепоезд лидера КНДР остановился в 10.30 на станции Хасан Приморского края. На перроне его встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Минвостокразвития Александр Козлов, замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, а также чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

"Я рад оказаться на российской земле", – заявил Ким Чен Ын и отметил, что данный визит в Россию – не последний. "Это только первый шаг", – сказал он.

Первые шаги Ким Чен Ына в Приморье в сопровождении высоких чинов. Фото: пресс-служба администрации Приморского края Ким Чен Ын выходит из бронепоезда на станции Хасан Приморского края. Фото: пресс-служба администрации Приморского края Стороны провели короткую встречу. Фото: пресс-служба администрации Приморского края 1 / 3

Стороны провели короткую встречу, в ходе которой Олег Кожемяко рассказал, что приветствовал предыдущего руководителя КНДР – отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира во время работы в Амурской области. Гость отметил, что помнит это событие по фотографиям.

Александр Козлов пожелал лидеру КНДР успешного пребывания на российской земле.

"Мы надеемся, что этот визит останется в вашем сердце, как теплое воспоминание", – подчеркнул он.