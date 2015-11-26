Какие слова сказал председатель КНДР, ступив на русскую землю

Глава КНДР Ким Чен Ын, прибывший сегодня утром в Приморье, заявил, что этот его визит в Россию не последний, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.
Бронепоезд лидера КНДР остановился в 10.30 на станции Хасан Приморского края. На перроне его встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Минвостокразвития Александр Козлов, замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, а также чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.
"Я рад оказаться на российской земле", – заявил Ким Чен Ын и отметил, что данный визит в Россию – не последний. "Это только первый шаг", – сказал он.
Стороны провели короткую встречу, в ходе которой Олег Кожемяко рассказал, что приветствовал предыдущего руководителя КНДР – отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира во время работы в Амурской области. Гость отметил, что помнит это событие по фотографиям.
Александр Козлов пожелал лидеру КНДР успешного пребывания на российской земле.
"Мы надеемся, что этот визит останется в вашем сердце, как теплое воспоминание", – подчеркнул он.