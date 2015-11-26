Бронепоезд Ким Чен Ына мчит во Владивосток (ФОТО, ВИДЕО)

Эксклюзивные фото и видео транспорта, на котором передвигается северокорейский лидер появились у редакции ИА PrimaMedia
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 12:27
Бронепоезд Ким Чен Ына. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Бронепоезд Ким Чен Ына отправился во Владивосток из Хасана (фото, видео)

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына, который около часа назад пересек границу с Россией и ненадолго остановился на станции Хасан, теперь мчит на полной скорости во Владивосток. В распоряжении редакции ИА PrimaMedia появились эксклюзивные фото и видео движущегося в столицу Приморья поезда.

Бронепоезд, прибывший со стороны КНДР, пересек железнодорожный мост через реку Туманная, которая разделяет Россию и Северную Корею. Как сообщил источник, Ким Чен Ына встретили хлебом и солью, он принял цветы и прошел в здание вокзала.

На станции лидера КНДР встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора, генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор. Последний попросил подарить ему каравай, с которым встречали Ким Чен Ына. Организаторы встречи его просьбу выполнили.

Бронепоезд с Ким Чен Ыном ждут во Владивостоке около 18.00. На жд вокзале и в самом городе идет активная подготовка к его приезду: наряды ГИБДД стоят на протяжении всего маршрута, по которому он должен приехать, утром с мылом отмыли привокзальную площадь.

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Отметим, что, по последним данным, бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына уже пересек границу с Россией и остановился на станции Хасан в Приморском крае. Как сообщил источник, Ким Чен Ына встретили хлебом и солью, он принял цветы и прошел в здание вокзала.

Уже 25 апреля на острове Русском пройдет встреча лидеров КНДР и РФ. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

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