Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр

Военный оркестр будет играть на торжественной встрече председателя КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, когда его бронепоезд прибудет на вокзал. Фотокорреспондент ИА PrimaMedia снял репетицию оркестра, которая сейчас проходит на перекрытой дороге перед ж/д вокзалом.
Напомним, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток ориентировочно в 18.00. Он уже прибыл в Приморье и даже ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском.
Приезда северокорейского лидера ожидают десятки журналистов. Из-за визита Ким Чен Ына изменена схема движения пассажирских автобусов, все они огибают вокзал.