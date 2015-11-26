Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр

Репетиции уже сейчас проходят перед железнодорожным вокзалом
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Общество 15:56
Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Предыстория: 
Приезд Ким Чен Ына на ж/д вокзале Владивостока караулят десятки журналистов

Военный оркестр будет играть на торжественной встрече председателя КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, когда его бронепоезд прибудет на вокзал. Фотокорреспондент ИА PrimaMedia снял репетицию оркестра, которая сейчас проходит на перекрытой дороге перед ж/д вокзалом.

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Напомним, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток ориентировочно в 18.00. Он уже прибыл в Приморье и даже ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском.

Приезда северокорейского лидера ожидают десятки журналистов. Из-за визита Ким Чен Ына изменена схема движения пассажирских автобусов, все они огибают вокзал.

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