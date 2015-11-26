Репетиции уже сейчас проходят перед железнодорожным вокзалом

Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Военный оркестр будет играть на торжественной встрече председателя КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, когда его бронепоезд прибудет на вокзал. Фотокорреспондент ИА PrimaMedia снял репетицию оркестра, которая сейчас проходит на перекрытой дороге перед ж/д вокзалом.

Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Напомним, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток ориентировочно в 18.00. Он уже прибыл в Приморье и даже ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском.

Приезда северокорейского лидера ожидают десятки журналистов. Из-за визита Ким Чен Ына изменена схема движения пассажирских автобусов, все они огибают вокзал.