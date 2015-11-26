Ориентировочно бронепоезд Ким Чен Ына приедет на жд вокзал в 17.20 (ФОТО, ВИДЕО)

Ким Чен Ын. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Изменилось время прибытия главы КНДР во Владивосток. Ориентировочно он приедет в 17.20, сообщает ИА PrimaMedia

Кортеж Ким Чен Ына прибывает на жд вокзал Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кортеж Ким Чен Ына прибывает на жд вокзал Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кортеж Ким Чен Ына прибывает на жд вокзал Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кортеж Ким Чен Ына прибывает на жд вокзал Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кортеж Ким Чен Ына прибывает на жд вокзал Владивостока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

Кортеж из автомобилей, в том числе том числе и лимузин уже подъехали к железнодорожному вокзалу Владивостока, чтобы этот кортеж мог беспрепятственно доехать, ненадолго даже закрывали центр города. Ожидается, что высокопоставленного гостя во Владивостоке встретит военный оркестр.

Напомним, что ранее глава КНДР ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.