Изменилось время прибытия главы КНДР во Владивосток

Ориентировочно бронепоезд Ким Чен Ына приедет на жд вокзал в 17.20 (ФОТО, ВИДЕО)
#Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке
Политика 16:20
Ким Чен Ын. Фото: пресс-служба администрации Приморского края
Предыстория: 
Ким Чен Ына во Владивостоке встретит военный оркестр

Изменилось время прибытия главы КНДР во Владивосток. Ориентировочно он приедет в 17.20, сообщает ИА PrimaMedia

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Кортеж из автомобилей, в том числе том числе и лимузин уже подъехали к железнодорожному вокзалу Владивостока, чтобы этот кортеж мог беспрепятственно доехать, ненадолго даже закрывали центр города. Ожидается, что высокопоставленного гостя во Владивостоке встретит военный оркестр.

Напомним, что ранее глава КНДР ненадолго высадился на станции Хасан, где его угостили караваем. На 25 апреля запланирована встреча Путина и Ким Чен Ына на острове Русском. После отбытия Путина в Пекин на второй форум китайской инициативы "Пояс и путь" Ким Чен Ын останется во Владивостоке. Сообщается, что северокорейский лидер посетит достопримечательности и места, где бывал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

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