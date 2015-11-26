Названо время начала переговоров Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

Дмитрий Песков уточнил планы лидеров двух стран на 25 апреля

Владимир Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Северной Кореи Владимир Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля после полудня по местному времени, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Он уточнил, что саммит Путина и Ким Чен Ына состоится примерно в 13.00 — 14.00 по местному времени (06.00 — 07.00 мск). Прочие детали запланированной встречи он раскрыть отказался.

"Я пока не буду говорить детали, по-моему, начало будет в районе часа-двух по местному времени, сразу после полудня", — сказал Песков.

Он добавил, что Путин вылетит во Владивосток на саммит с Ким Чен Ыном вечером в среду, 24 апреля, "после встречи с законодателями".

Как сообщалось ранее, программа переговоров, по словам помощника президента Юрия Ушакова, "типичная". Он анонсировал беседу в узком составе, после чего пройдут переговоры в составе делегаций, а также состоится официальный прием. Российская сторона будет представлена вице-премьером Юрием Трутневым, главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минтранса Евгением Дитрихом, министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, главой РЖД Олегом Белозеровым, заместителем министра энергетики Анатолием Яновским. Также в переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Ушакова, главы государств обсудят различные аспекты двусторонних отношений, в частности, ожидается обмен мнениями как по политической, так по экономической и культурно-гуманитарной повестке дня. При этом в центре внимания будет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

Как констатировал Ушаков, в Москве этот визит считают ключевым событием за все последние годы, так как он имеет важное значение с точки зрения содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии в целом (ТАСС).

24 апреля Ким Чен Ын впервые приехал с визитом в Россию, где он намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Прежде лидеры двух стран никогда не встречались. Его отец Ким Чен Ир приезжал в Россию трижды: в 2001, 2002 и 2011 годах.