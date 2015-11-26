Шляпа, пальто и широкие брюки: стилисты обсуждают наряд приехавшего в Россию Ким Чен Ына

По словам экспертов, северокорейский лидер является недооцененной иконой стиля

Ким Чен Ын. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Длинное пальто, шляпа и широкие брюки в единой темной цветовой гамме. Такой образ выбрал глава КНДР Ким Чен Ын для своего первого официального визита в Россию. Стилисты уже обсудили наряд северокорейского лидера, решив, что он выбрал самый классический образ в деловом дресс-коде, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на федеральные СМИ.



Ким Чен Ын. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Многие сразу же обратили внимание на шляпу, решив, что такой выбор головного убора носит какой-то скрытый смысл, однако международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова заявила, что никакой тайны тут нет.

"Внешний вид самый что ни на есть классический — пальто и шляпа. С налетом старины, если хотите. Мужчинам деловой дресс-код предлагает крайне ограниченный список головных уборов: меховая шапка зимой и шляпа. Все. Образ Ким Чен Ына мог показаться странным, потому что современные мужчины этот предмет (шляпу) недолюбливают. Вот он и стал редкостью и архаикой", — приводит слова Холговой РИА Новости.



Ким Чен Ын. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Актеру Михаилу Боярскому же шляпа Ким Чен Ына наоборот понравилась. Он решил, что в этом жесте главы КНДР есть большой шарм.

"Мне кажется, он романтически настроен по отношению к нашей стране, потому что приехать именно в шляпе – возможность сделать потенциальный поклон более изысканным, нежели чем без головного убора", — цитирует Боярского газета "Комсомольская правда".

Как сообщает РБК, западная пресса не первый год называет лидера КНДР недооцененной иконой стиля, так как его стабильно не меняющийся стиль хоть и с оговорками, но совпадает с образами, которые предлагают дизайнеры.



Ким Чен Ын. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

"Вещи на размер больше — не то тренд, не то безвременная классика. Пристрастие Ким Чен Ына к одежде свободного кроя — давняя история. Вот и во Владивосток он приехал в безразмерном длинном двубортном пальто и широких брюках", — замечает издание.

Однако при этом отмечается, что на выбор одежды на размер больше могли стать не столько тренды, сколько специфика фигуры северокорейского лидера, к которой не так просто подобрать хорошо скроенный костюм.