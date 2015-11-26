Владимир Путин и Ким Чен Ын коснулись главной темы двусторонних переговоров

"Так и будет": Лидеры РФ и КНДР "сверили часы" в решении проблем на Корейском полуострове. Фото: ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что визит лидера КНДР в РФ поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове. На встрече с Ким Чен Ыном в четверг глава российского государства также приветствовал усилия Пхеньяна по нормализации отношений с Южной Кореей и США, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

"Уверен, что ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, позволит лучше понять, какими путями можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы, которые сейчас происходят", — сказал Путин.

"Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейско-американских отношений", — заверил российский лидер.

"Конечно, в двустороннем плане нам очень многое нужно сделать для развития торгово-экономических связей, развития гуманитарных контактов", — уверен президент РФ.

Путин признался, что ему "очень приятно" видеть Ким Чен Ына в России, и обратил внимание на тот факт, что представители двух стран "давно договаривались об этой встрече". Глава российского государства, ранее направлявший Ким Чен Ыну поздравление с избранием на должность главы КНДР, еще раз лично поздравил его. Он также напомнил об отмечавшемся в прошлом году юбилее установления дипломатических отношений между двумя странами и о том, как основатель КНДР Ким Ир Сен совершил первый визит в Москву.

"Я помню свой визит в вашу страну, ваш отец был одним из инициаторов подписания основополагающего договора — Договора о дружбе между нашими странами", — обратился Путин к Ким Чен Ыну.

Лидер КНДР, в свою очередь, выразил надежду, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным поможет развитию двусторонних связей и урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

"Я надеюсь, что наша встреча с вами, господин президент, будет полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России, которые имеют глубокие корни, — подчеркнул он. — Ситуация на Корейском полуострове вызывает большой интерес всего мирового сообщества. Надеюсь, наши переговоры станут важным событием для того, чтобы вместе оценить эту ситуацию и обменяться мнениями".

"Надеюсь, у нас будет содержательный обмен мнениями", — добавил лидер КНДР. "Так и будет", — согласился Путин.

Открывая встречу, Ким Чен Ын поблагодарил своего российского коллегу за организацию переговоров и за возможность выделить в насыщенном графике Путина время для поездки во Владивосток на этот саммит. Он также поздравил Путина с избранием на пост президента РФ в 2018 году, что позволит ему "успешно работать над построением сильной России".